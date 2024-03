Najvišjo kazen, v višini 900 evrov, bo morala zaradi neprimernega vedenja navijačev na tekmi proti Olimpiji plačati Mura. Disciplinskega sodnika je zmotilo nešportno in neprimerno vedenje navijačev, ki so prižigali bakle. Oteževalna okoliščina pa je bila tudi pomanjkljiva organizacija tekme na Fazaneriji.

Kazen je doletela tudi Olimpijo. Disciplinski sodnik Boštjan Jeglič je Ljubljančanom izrekel 700 evrov globe zaradi nešportnega in neprimernega vedenja njihovih navijačev. Ti so žaljivo skandirali, prav tako so na tekmo pretihotapili bakle in jih prižigali kljub prepovedi uporabe pirotehnike.

Celjani, ki so se doma pomerili z Mariborom, bodo morali plačati 100 evrov zaradi navijaškega prižiganja bakel. Kaznovan pa je tudi Koper zaradi dogajanje na tekmi četrtfinala slovenskega nogometnega pokala Pivovarne Union v Športnem parku Šiška. Disciplinski sodnik je sprejel ukrep proti gostom iz Kopra zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe. Na tekmi so namreč igralci prejeli kar sedem rumenih kartonov, prijavljena pa je bila tudi uradna oseba kluba. Izrečena je bila kazen v višini 480 evrov.