Truplo moškega so našli približno tri kilometre od vhoda v rudnik in ga davi uspeli prenesti na plano. Še en delavec je bil v nesreči huje poškodovan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na prizorišču rudnika Ballarat Gold Mine sedaj poteka preiskava varnostnih ukrepov, predstavniki več sindikatov pa so prepričani, da bi se nesreči dalo izogniti.

Sindikati so pomisleke glede varnosti izražali že leta 2021, ko je z rudnikom še upravljala avstralska podružnica v Singapurju registriranega podjetja Shen Yao Holdings. Takrat so na dan prišle pomanjkljivosti, ki so pod vprašaj postavljale možnost varnega reševanje v primeru nesreče.

Do podora je v rudniku prišlo že leta 2007, ko je v rovih ostalo ujetih 28 delavcev, a so jih po po petih urah vse rešili nepoškodovane.

Decembra lani je lastništvo prevzelo podjetje Victory Minerals in danes rudnik zaposluje okrog 200 ljudi.

Mesto Ballarat, ki je kaki dve uro vožnje oddaljeno od državne prestolnice Melbourne, leži v središču ene po iskanju zlata najbolj znanih regij v Avstraliji. Dragoceno kovino so blizu mesta odkrili leta 1851, kar je sprožilo zlato mrzlico, ki je nato trajala desetletja.

Iz Viktorije izvira okrog 30 odstotkov vsega v Avstraliji izkopanega zlata in dva odstotka vsega na svetu, še navaja AFP.