Ta teden v družbi Sij Metal Ravne pričakujejo prvih sedem delavcev iz Nepala, do junija letos pa še 23 delavcev. Kot so pojasnili v družbi, bodo novi delavci bivali v urejenih namestitvah na Ravnah na Koroškem in na Prevaljah, najprej pa bodo opravljali enostavna dela v proizvodnji.

V družbi so še pred njihovim prihodom v Slovenijo zanje organizirali tečaj slovenščine na daljavo, s tečajem bodo nadaljevali tudi po prihodu. Pripravili pa so jim tudi angleška video navodila za delo v proizvodnji. O prihodu tujega kadra so seznanili tudi delavce in župana obeh občin, kjer bodo bivali.

V skupini Sij imajo trenutno odprtih 220 delovnih mest. Prizadevajo si pridobiti predvsem metalurge, obdelovalce kovin, izdelovalce kovinskih konstrukcij, pomočnike v tehnološkem procesu, talilce, žerjavovodje, strojne mehanike, mehatronike, električarje, pa tudi zidarje, vzdrževalce in podobno. Vseh teh kadrov na trgu dela že vrsto let kronično primanjkuje.