Na ministrstvu za zdravje so pojasnili, so se dosedanji postopki glede izbire lokacije za gorenjsko bolnišnico v največji meri osredotočali na dostopnost za paciente, v nezadostni meri pa so bile opravljene presoje, ki se nanašajo na urbanistično ustreznost posamezne lokacije z vidika umeščanja v prostor, analizo obstoječe in potrebne komunalne infrastrukture, ekonomiko in oceno možne časovne dinamike izvedbe na posamezni lokaciji, pa tudi na primerjavo ustreznosti lokacij z vidika zdravstvenih potreb ter rangiranju vseh okoliščin pri predlogu najustreznejše lokacije.

Od začetka razmišljanj o potrebi Gorenjske po novi regijski bolnišnici mineva že deset let. Zapletlo pa se je že pri izbiri lokacije. Prva jo je ponudila radovljiška občina, ki je geografsko središče Gorenjske, nato se je v boj vključila Mestna občina Kranj, ki ima največ prebivalcev. Na jeseniški občini pa ves čas vztrajajo, da splošna bolnišnica mora ostati na Jesenicah, kjer je bil pred leti zgrajen tudi nov urgentni center.

Izbira lokacije traja že več let, za njeno umestitev so bile izdelane primerjalne analize in oblikovana strokovna skupina. Vendar odločitve še vedno ni.

Analiza bo predvidoma zaključena v tem mesecu, odločitev pa bo sprejeta po evalvaciji ugotovitev.