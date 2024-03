Tekma v Madridu, kjer je imel Atletico izjemno podporo s tribun, je bila prava drama. Španskemu moštvu je uspel popoln preobrat, saj je Inter povedel z 1:0 in zaradi zmage z 1:0 na prvi tekmi Milanu imel v skupnem seštevku veliko prednost 2:0. Atletico je tekmo začel silovito, medtem ko je Inter svoje priložnosti iskal v protinapadih. Oba gola v prvem polčasu sta bila dosežena v razmaku dveh minut. Ko je Inter povedel iz šolskega primera protinapada, ki ga je z golom zaključil branilec Dimarco (vratar Oblak je bil nemočen), je kazalo na velike težave Atletica. A odgovor Špancev je bil bliskovit z zadetkom Griezmanna, ki je z levico matiral sicer odličnega vratarja Sommerja. V drugem polčasu je Atletico divje lovil gol za podaljšek, napadalec Interja Thuram pa je imel priložnost tekme, da bi Italijane popeljal v četrtfinale. Igro Atletica je poživil Depay, ki je v 85. minuti zadel vratnico, dve minuti kasneje pa priložnosti ni zapravil in zadel za podaljšek. V sodnikovem dodatku je Riquelme imel priložnost za nov gol, a je streljal čez gol. V podaljšku je ritem igre padel in odločale so enajstmetrovke, pri katerih se je izkazal slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak, ki je ubranil strela Sancheza in Klaassena, medtem ko je Martinez žogo poslal visoko čez gol na tribune. Za Inter sta zadela Calhanoglu in Acerbi, za Atletico pa Depay, Riquelme in Correa, neuspešen pa je bil Niguez. Atletico je tako končal niz 13 zmag Interja v letošnjem letu.

Oblak izbran za najboljšega igralca tekme

»Vedno govorim, da pri streljanju enajstmetrovk odloča sreča, saj moraš izbrati pravo stran, v katero se boš vrgel. Žogo moraš ubraniti, a jo je nemogoče ustaviti, če jo strelec odlično zadene. Na srečo sem žogo lahko ustavil, a pomembna je zmaga in naše napredovanje v četrtfinale. Navijači so, tako kot vedno na domačih tekmah, pripravili odlično vzdušje, nikoli ne razočarajo in so nam zelo pomagali,« je povedal Jan Oblak, ki je bil izbran za najboljšega igralca tekme. Evforični kapetan Atletica Koke je bil navdušen: »Vstop Depaya je spremenil tekmo. Za nameček imamo enega najboljših vratarjev na svetu – morda najboljšega – kar je dokazal danes. Ko pokažemo takšen odnos, intenzivnost in koncentracijo, smo povsem drugačna ekipa kot na zadnjih tekmah. Veliko stvari moramo izboljšati, a najprej moramo uživati, saj smo prikazali odlično predstavo.«

V golu Interja je odlično predstavo prikazal vratar Yann Sommer: »Težko je, res je težko. Zelo smo razočarani. Imeli smo nekaj lepih priložnosti, da bi dosegli več golov, a jih nismo izkoristili. Majhne podrobnosti so naredile razliko.« Trener Interja Simone Inzaghi je dodal: »Nismo vajeni izgubljati. Po našem golu se je zdelo, da imamo tekmo v svojih rokah, bolje bi se morali braniti. Hitro izenačenje je tekmecu prineslo samozavest in energijo. V drugem polčasu bi morali igrati boljše. V podaljšku smo imeli več energije, a naredili preveč napak.«

V Dortmundu silovit začetek Borussie

Tekma v Dortmundu se je začela divje, saj je Borussia povedla že v tretji minuti, ko je zadel Sancho s strelom z 20 metrov. PSV Eindhoven je po silovitih naletih gostiteljev zadihal šele po 20 minutah. V drugem polčasu je Borussia trpela, ko pa so Nizozemci vse sile usmerili v napad, je De Jong je v 94. minuti zapravil priložnost tekme, nato pa je Reus rutinsko dosegel gol iz protinapada za zmago z 2:0. »Prve pol ure smo igrali zelo dobro. Nato smo se premalo gibali in nismo bili dovolj pogumni. Tekmeca nismo uspeli postaviti pod pritisk. Zdaj nas čakajo velike ekipe in v četrtfinale bomo šli z upanjem, da zmagamo,« je menil kapetan Borusssie Dortmund Emre Can. »Tekma, iz katere bi lahko iztržili več. V drugem polčasu smo prevladovali, vendar si nismo priigrali velikih priložnosti, razen tik pred koncem, ko bi jaz moral zadeti. Ob strelu sem bil nagnjen preveč nazaj, zato je žoga zletela čez gol,« je po tekmi povedal kapetan PSV Luuk de Jong.