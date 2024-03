Lahko boste sodelovali tudi s svojimi vprašanji. Oddaja bo strokovne teme predstavila na poljuden način in je kot taka edinstven primer neposredne komunikacije med zdravniki in poslušalci oziroma pacienti. Rdeča nit bodo tokrat redke bolezni.

Prvo oddajo si boste lahko ogledali že danes, 14. marca 2024, in sicer na tematiko redkih bolezni, ki je v tem obdobju še posebej aktualna. Voditeljica Vanja Badovinac, ki že vrsto let skrbi za promocijo zdravstvenih tem in ozaveščanje javnosti na področju zdravja, bo v studiu gostila izr. prof. dr. Damjana Osredkarja. Predstojnik Kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo na Pediatrični kliniki bo odgovarjal na najbolj aktualna in pereča vprašanja s področja redkih bolezni. Oddajo lahko neposredno spremljate na Dnevnikovem kanalu YouTube in spletni strani dnevnik.si/zdrava-nika ter zdravnikob18h.si. Ali pa se povežete preko QR-kode, ki jo najdete na oglasu za oddajo.

Če boste oddajo zamudili, pa si jo boste lahko kadarkoli ogledali tudi v arhivu omenjenega portala. Vabljeni, da se nam pridružite – veseli bomo vaše družbe!