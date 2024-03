Jutranji potres na Balkanu: poglejte posnetek varnostne kamere z dubrovniškega Straduna

Območje na meji med Črno goro in BiH je zgodaj zjutraj stresel potres z močjo 5,4. Zaenkrat še ni poročil o škodi ali ranjenih, tresenje tal pa so občutili tudi v hrvaški Dalmaciji, Srbiji in celo na jugu Italije.