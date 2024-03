Za zdaj ni jasno, kako dolgo bo moral zvezdnik Mavericks počivati in ali se bo lahko pridružil ekipi, ki bo odpotovala na naslednje gostovanje. »O tem bomo govorili po tekmi, ima načeto stegensko mišico. Boljše odgovore bomo imeli jutri,« je po zmagi dejal trener Jason Kidd.

Teksašani bodo že v noči na petek (3.00) igrali proti drugouvrščeni zasedbi zahodne konference Oklahoma City Thunder (45-20).

Dallas (38-28) je slavil na četrti zaporedni tekmi in ima z Denver Nuggets (46-20) najdaljši aktivni niz v ligi NBA. Kljub zmagi pa Dallas še naprej zaseda osmo mesto na zahodu.

Kiddovi varovanci niso ujeli najboljšega dne pri metu iz igre. Sredi tretje četrtine so zadeli le eno od 17 trojk, na koncu pa bili pri tem 22-odstotno uspešni (6:27).

Razliko so domači naredili na začetku zadnje četrtine, ki so jo sicer začeli s prednostjo 76:70, nato pa jo predvsem po zaslugi Kyrieja Irvinga in delnem izidu 16:2 dvignili na +18.

Slabih sedem minut pred koncem je parket zapustil Dončić, dvoboj pa po 29:35 minute končal z 21 točkami, 9 podajami in 3 skoki. Iz igre je zadel 7 od 18 metov (1:6 za tri točke).

Irving je obračun končal s 23 točkami, 10 podajami in 8 skoki. Daniel Gafford je 10 točkam dodal kar sedem blokad, iz igre pa je zadel že 33 zaporednih metov. Do absolutnega rekorda Wilta Chamberlaina (35) mu manjkajo še trije zaporedni zadeti meti.

»Če mi bo uspelo, super. Nekoliko bom to seveda proslavil, ampak na koncu šteje le to, da skupaj s soigralci zmagujemo,« je po tekmi o mejniku dejal Gafford, ki si ga je Dallas zagotovil po menjavi z Washington Wizards.

Pri Warriors (34-31), ki so še vedno brez poškodovanega Stephena Curryja (gleženj), je Jonathan Kuminga dosegel 27 točk.