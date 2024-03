»Pogrešal sem vas,« je selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek pozdravil devet novinarjev na današnjem druženju z mediji na Brdu pri Kranju, kjer je predstavil seznam igralcev za pripravljalni tekmi z Malto 21. marca ob 19. uri v Valletti in Portugalsko 26. marca ob 20.45 v Stožicah, ki so bile razprodane rekordno hitro – v štirih minutah. Na seznamu ni nobenih presenečenj. V primerjavi z zadnjima tekmama novembra ni Zahovića in Zajca, ki ste na seznamu čakajočih, vrnila pa sta se Horvat in Brekalo.

Gostovanje na Malti trening za Dansko in Srbijo

»Končno spet akcija, ki je uvod v razmišljanja o evropskem prvenstvu. Veseli me, da bomo skupaj kar devet dni, nekaj pa bo tudi obveznosti, ki so povezane z uvrstitvijo na velika tekmovanja, vendar so to sladke skrbi, če zaradi uspehov lahko snemaš spote za sponzorje. Skušali bomo izkoristiti vsako minuto. Seznam je okostje igralcev, o katerih razmišljamo v prihodnosti. Ob histeriji, ki jo je povzročil obisk Portugalske, ene najboljših reprezentanc na svetu, upam, da ljudje ne bodo pozabili, da bodo igrali tudi Oblak, Šeško, Stojanović, Šporar in drugi, ne pa le Portugalci,« je izpostavil dobro razpoloženi in po tradiciji zgovorni Kek.

Kek je podrobno pojasnil, zakaj je za tekmeca izbral nogometnega malčka Malto in velesilo Portugalsko. »Sistem igre Malte s tremi branilci in zadnjim veznim nam daje možnost, da poiščemo rešitve za sisteme, ki nas čakajo na evropskem prvenstvu proti Danski in morda proti Srbiji. Ko so Danci proti nam igrali v takšnem sistemu, smo imeli v Köbenhavnu največ težav in naša podoba ni bila dobra. Portugalska ni le Ronaldo, ampak ekipa, ob kateri me začne boleti glava, ko jo analiziram. Obenem je to motiv, saj je krasno, če se lahko učiš od najboljših. Portugalska s selektorjem, načinom igranja in individualno kakovostjo je izziv, da vidimo, kam sodimo. Če ne bomo šli na glavo, lahko zaidemo v velike težave, kot se je zgodilo BiH, ko je v dobre pol ure proti Portugalski prejela pet golov.«

Za Iličića ni več prostora v reprezentanci

Na Kekovem obrazu je bilo vidno, da se veseli srečanja z igralci po skoraj štirih mesecih, čeprav imajo nekateri težave v klubih z manj minutami igranja in poškodbami. Skrbi ga poškodba Verbiča, zato je v reprezentanci Žugelj, ki lahko igra na njegovem položaju na levi strani v napadu. Razveselil se je vrnitve poveljnika obrambe Bijola, ki je v ponedeljek zaigral prvič po poškodbi ob zmagi Udineseja na gostovanju pri Laziu v Rimu. Šeško se je utrdil v prvi enajsterici Leipziga. Spregovoril je tudi o morebitni vrnitvi Josipa Iličića v reprezentanco. »Zelo sem vesel, da se vrača in je na igrišču videti vedno bolje. Reprezentanci, ki je največ, kar se lahko zgodi igralcu, je dal veliko. Majhnost Slovenije in ozka baza ne dovoljujeta, da bi se komur koli odrekli. Jasno je, da ne moreš imeti dvanajstih napadalcev in dveh branilcev. Zelo me veseli, da je po vseh težavah, ki jih je imel, iz tekme v tekmo na igrišču deluje bolje. Ni pa tu nobenih posebnih sporočil, nič posebnega. Generalno računam na vse, ki imajo željo in voljo za igranje v reprezentanci, od prvega do zadnjega,« je bil jasen Kek.

Kek je tudi že podaljšal pogodbo z Nogometno zvezo Slovenije (NZS) do konca kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2026. »Dogovor smo sklenili zelo hitro. Pogajanj ni bilo. O drugih možnostih kot o vodenju Slovenije sploh nisem razmišljal. Vem, da v prihodnosti ne bo vse lepo, a tega sem vajen. Vesel sem, da se je razpletlo na način, da sem le del mozaika, ki sestavlja reprezentanco A,« je končal Kek, ki se veseli medenih mesecev za slovenski nogomet, saj je končno znova ob boku športom, ki so bili v minulih mesecih pred njim.

*** Treba je pozabiti na preteklost. Pred nami so novi izzivi. Začenja se nova zgodba. Treba se je dokazovati iz treninga v trening, kaj šele iz tekme v tekmo. Matjaž Kek selektor Slovenije

Na seznamu 24 igralcev Na seznamu za pripravljalni tekmi z Malto in Portugalsko je 24 igralcev. Vratarji: Oblak (Atletico Madrid, Špa), Belec (Apoel, Cip), Vekić (Vejle, Dan), branilci: Bijol (Udinese, Ita), Balkovec (Alanyaspor, Tur), Blažič (Lech Poznan, Pol), Karničnik (Celje), Brekalo (Orlando City, ZDA), Janža (Gornik Zabrze, Pol), Drkušić (Soči, Rus), vezisti: Kurtić (Südtirol, Ita), Verbič, Gnezda Čerin (oba Panathinaikos, Grč), Stojanović (Sampdoria, Ita), Lovrić (Udinese, Ita), Gorenc Stanković (Sturm, Avs), Mlakar (Pisa, Ita), Elšnik (Olimpija), Horvat (Sturm, Avs), Žugelj (Bodö/Glimt, Nor), napadalci: Šporar (Panathinaikos, Grč), Šeško (Leizpig, Nem), Celar (Lugano, Švi), Vipotnik (Bordeaux, Fra). Na seznamu za čakanje so Zaletel, Zajc, Zahović, Petrović in Zec. Zeljković, Gradišar in Kuzmič, ki so se izkazali na pripravljalni tekmi v ZDA, se bodo pridružili reprezentanci do 21 let, ki jo v Murski Soboti čaka kvalifikacijska tekma za evropsko prvenstvo z BiH.