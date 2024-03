Stavka upravnih enot: “Za ta denar ljudje niso več pripravljeni delati”

Včeraj so zaradi prenizkih plač in preobremenjenosti stavkali v praktično vseh upravnih enotah po državi. Stavkali bodo vsako sredo, dokler ne pride do dogovora z vlado. Odzval se je tudi minister za javno upravo, ki se zaveda težav upravnih enot, a stavko obžaluje.