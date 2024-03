Svoboda zlorabila poslančev podpis?

Da se je njegov podpis znašel pod pobudo za razpis referenduma o JEK 2, je poslanec Miroslav Gregorič izvedel šele, ko je bila pobuda že vložena in objavljena na portalu državnega zbora. “Nihče me ni vprašal, ali bom podpisal. Pri tem predlogu nisem sodeloval in ga nikakor ne podpiram,” je rekel. V Svobodi zapleta niso pojasnili, so pa rekli, da bodo njegov podpis umaknili.