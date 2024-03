Učenje materinščine ne ogroža integracije

V stranki Nova Slovenija (NSi) so vladni koaliciji očitali, da bi namesto slovenščine za otroke priseljencev raje uzakonila poučevanje jezikov nekdanje SFRJ. Strašenje je neutemeljeno. Zakonodaja že določa tako pouk slovenščine za otroke priseljencev kot tudi dopolnilni pouk njihovega maternega jezika in kulture. Tako kot velja za otroke slovenskih izseljencev in zdomcev po svetu.