Pustimo za zdaj ob strani čudaško predšolsko raven znanja slovenščine v tem zapisu (»dajemo konec« in tako dalje), bolj zanimivo je, da so tisti, ki so zaradi stavke »najšibkejše« vzeli za talce in zanje niso več hoteli opravljati zdravniških pregledov, zdaj za »izkoriščanje najšibkejših« obtožili celo vlado, ki s stavko nima nobene zveze. Za korekcijo takšnega izkrivljenega pogleda na svet pa ne bo zadoščal več kakšen hiter tečaj slovenskega jezika – za to se bo žal treba obrniti kar na kakšno za to posebej specializirano zdravstveno ustanovo.