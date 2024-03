Današnja tekma na veliki skakalnici v Trondheimu, prizorišču naslednjega svetovnega prvenstva 2025, je minila v prevladi Avstrijcev.

Na vrhu je vodilni skakalec v svetovnem pokalu to zimo Kraft ubranil prednost iz prve serije in slavil še 12. zmago v sezoni, skupno pa 42. v karieri. Za njim so se zvrstili njegovi rojaki Daniel Tschofenig (290,8 točke), Jan Hörl (290,8) in Daniel Huber (277,8), na peto mesto pa se je s sedmega v prvi seriji povzpel Peter Prevc. Šesti je bil še Michael Hayböck (270,1).

V finalni seriji sta med najboljšo deseterico ob doskoku padla kar dva skakalca, Nemec Philipp Raimund, ki je nazadoval na 13. mesto, ter Johann Andre Forfang, ki je padel ravno na črti in končal kot osmi.

V prvi deseterici je končal tudi povratnik po poškodbi Anže Lanišek (264,6), ki je bil deveti. V finalu sta nastopila še Timi Zajc (258) in Lovro Kos (241,1), ki sta napredovala na 17. oziroma 27. mesto.

Medtem pa je imel tokrat z novimi skakalnicami v Trondheimu na prizorišču naslednjega SP očitno nemalo težav Domen Prevc, ki je po srednji ostal še brez finala na veliki napravi. Danes je bil 39. To mesto si je razdelil z 51-letnim legendarnim japonskim skakalcem Noriakijem Kasaijem.

Zdaj se skakalci za zadnji dve tekmi norveške turneje surovi zrak selijo na letalnico v Vikersundu.