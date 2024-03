Konec drame na Bavarskem dvoru: moškega, ki je grozil z dvema nožema, so specialci onesposobili (video)

Mlajši moški, ki je na Bavarskem dvoru sredi Ljubljane danes popoldan grozil mimoidočim, je po približno eni uri pogajanj s policijo na tla odvrgel noža, ki ju je trdno držal v rokah. Policisti so ga onesposobili, ga vklenili in pridržali. Odpeljali so ga z reševalnim vozilom.