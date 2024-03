Navedli so, da so odločitev sprejeli skupaj s stavkovnim zborom zdravnikov in poudarili, da naj vlada tega ne razume kot korak nazaj, ampak korak naprej.

Zdravniške preglede za potrebe vozniškega dovoljenja bodo odslej lahko opravili vsi, tudi tisti, med starostjo 18 in 65 let. Poudarili pa so še, da ne zdravstveni, ne inšpektorat za delo nista ugotovila nobenih nepravilnosti.

V sindikatu so tudi še opozorili vlado, da ne bodo pristajali na osebne napade na zdravnike, preko njenih različnih kanalov. Izpostavili so tudi, da stavkajoči zdravniki vsak dan oddelajo 40 ur in vsaj 8 nadur, kar predstavlja poln delovnik, to pa je evropsko predpisana delovna norma za zdravnike. Še enkrat so pozvali predstavnike vlade naj se držijo spoštljive komunikacije in vendarle primerno pristopijo k pogajanjem.