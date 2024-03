Kot so sporočili iz Bruslja, dogovor o predlogu, ki je del širšega svežnja ukrepov, namenjenega povečanju varnosti v cestnem prometu v EU, med drugim vključuje uvedbo pojma zadevne osebe ter pojasnitev vlog in odgovornosti nacionalnih organov, pristojnih za cestni promet. Predlaga vpeljavo več prekrškov v direktivo, kot so neupoštevanje omejitev dostopa vozil in pravil na železniških prehodih, prečkanje polne črte, nevarno prehitevanje in parkiranje, vožnjo v napačno smer, uporabo preobremenjenih vozil in primere pobega ob povzročitvi nesreče.

Predvideva tudi dodatno razlago postopkov za dostop do podatkov iz registra vozil in različnih možnosti za pomoč pri identifikaciji zadevne osebe, vključuje pa še določila glede obveščanja o prekršku v razumnem časovnem roku ter ukrepe za zaščito pravic voznika in varovanje osebnih podatkov.

V okviru paketa je komisija med drugim predlagala tudi uvedbo enotnega digitalnega vozniškega dovoljenja in veljavnost odvzema vozniškega dovoljenja po vsej EU.