Direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske Matjaž Žura ocenjuje, da so sprejete cilje in dosegli tako na področju izvajanja načrta investicij kot tudi na področju širitve programov. Realizirali so tudi kadrovski načrt in zaposlili nekaj dodatnega kadra za izvajanje dodatnih programov, še vedno pa je kadra manj, kot bi si želeli.

Lani so tako zagotovili širitev programov družinske medicine, zobozdravstva ter Centra za duševno zdravje otrok in mladine v Zdravstvenem domu Kranj. Nadgradili so zdravstveno vzgojni center v Zdravstvenem domu Radovljica v integriran center za krepitev zdravja, prevzeli so program v Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka ter širili referenčne ambulante.

Nadaljevali so tudi gradnjo prizidka k Zdravstvenem domu Bled in končali gradnjo prizidka k Zdravstvenem domu Bohinj. Nadaljujejo pa tudi gradnjo razvojne ambulante v vrtcu v Radovljici.

Nerealiziran delovni program je ostal predvsem na področju specialističnih dejavnosti, kot so pnevmologija, pedopsihiatrija, ortopedija, endodontija in klinična psihologija, kar je posledica pomanjkanja kadra. Manjka tudi zdravnikov družinske medicine. Število zaposlenih v Osnovnem zdravstvu Gorenjske se je sicer lani povečalo za pet odstotkov, na 1217 zaposlenih konec leta 2023.

Žura je še pojasnil, da je zavod poslovno leto 2023 zaključil uspešno, s presežkom prihodkov nad odhodki v višini dobrih 67.000 evrov. Na znižanje poslovnega rezultata poslovanja pa je vplivalo predvsem povečanje cen materiala in storitev.