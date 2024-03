Obramba, ki jo gradijo Ukrajinci, spominja na brutalno rusko Surovikinovo linijo, ogromen kompleks utrdb in minskih polj, ki jih je zgradil nekdanji general Sergej Surovikin in ki je lani zaustavil veliko ukrajinsko protiofenzivo, pišejo tuji mediji.

Po poročanju zahodnih medijev je ukrajinska obramba sestavljena iz kar 42.000 takoimenovanih »zmajevih zob,« piramid iz betona.

Ukrajina se vkopava

»Res gradimo utrdbe po vsej naši državi. V regiji Zaporožje gradimo utrdbe skupaj z vojsko. Nekatere gradi vojska, nekatere pa civilni izvajalci, kjer je to mogoče. Sestavljene so iz velikega števila komponent, začenši s protitankovskimi jarki, zmajevimi zobmi, raztegljivimi robidami in zmedo. Vse, kar lahko upočasni ali ustavi prehod sovražnih vozil,« je povedal vodja regionalne državne uprave Zaporožja Ivan Fedorov.

Ukrajinski premier Denis Šmihal je januarja sporočil, da je ukrajinska vlada podpisala dodatnih 455 milijonov dolarjev za gradnjo inženirsko-tehničnih in fortifikacijskih objektov, ustrezne opreme in sistemov neeksplozivnih ovir.

Britansko obrambno ministrstvo (MoD) je v nedeljskem poročilu obveščevalne službe navedlo, da je Ukrajina »skoraj zagotovo« pospešila gradnjo svojih obrambnih položajev. »Ukrepi vključujejo protitankovske zmajeve zobe in jarke, pehotne jarke, minska polja ...« so sporočili britanski obveščevalci.

»Zelo verjetno je, da bo širitev obrambnih linij zmanjšala sposobnost Rusije za napredovanje ali izkoriščanje taktičnih pridobitev kot del njenih tekočih ofenzivnih operacij,« jso dodali.

Tiskovni predstavnik ukrajinske vzhodne vojaške skupine Tavrisk je v petek na nacionalni televiziji dejal, da so se razmere okoli Avdijevke stabilizirale in da je bilo rusko napredovanje ustavljeno.

Wall Street Journal je prejšnji teden poročal, da si Ukrajina prizadeva za krepitev svojih obrambnih položajev v pričakovanju ruske ofenzive spomladi, pri čemer se je skliceval na zahodne in ukrajinske uradnike. Po besedah ukrajinskega poveljnika Maksima Žorina kijevske enote gradijo jarke in protitankovske jarke, da bi odvrnile ruske napade.

Ukrajinski kopenski poveljnik generalpolkovnik Oleksandr Pavliuk je dejal, da si Kijev prizadeva za stabilizacijo frontne črte in se pripravlja na lastno protiofenzivo pozneje letos.