Ni še jasno, ali bo v Ljubljani zaigral tudi Ronaldo, slovenski selektor pa je že predstavil postavi za tekmo proti Portugalski in Malti. Na stoženskem nogometnem stadionu medtem s polno paro prenavljajo zelenico za slabih 354.000 evrov.

Slovenci se bodo z Malto v gosteh merili 21. marca, s Portugalsko pa v Stožicah 26. marca. Junija bodo Kekovi izbranci igrali še dve pripravljalni tekmi v Stožicah, in sicer 4. junija proti Armeniji in 8. z Bolgari.

Na seznamu ni posebnosti, za zdaj skrbi predvsem poškodba Benjamina Verbiča.

»Končno spet akcija v nekem uvodu razmišljanja o evropskem prvenstvu. Dobro je, da bomo skupaj kar nekaj dni, nekaj bo obveznosti, ampak to so sladke skrbi. Spisek ni idealen, nekaj igralcev je še na predpozivu, je pa to ogrodje, o katerem razmišljamo tudi za prihodnost,« je uvodoma na novinarski konferenci dejal Kek.

»Glede gostovanja na Malti približno vemo, za kaj gre. Ne smemo pa bežati od gostovanja ene najboljših svetovnih reprezentanc pri nas, Portugalske. Upam, da ljudje ne bodo pozabili, da bodo igrali tudi Jan Oblak, Benjamin Šeško, Andraž Šporar, Petar Stojanović in drugi. Ne le Portugalci,« je nadaljeval selektor, ki mu je Zveza nogometnih trenerjev Slovenije v ponedeljek skupaj z Oskarjem Drobnetom, Robertom Pevnikom in Simonom Rožmanom podelila priznanje za trenerja leta 2023.

Poudaril je, da imajo nekateri težave v klubih, ampak je to običajno, da ga skrbi za zdaj predvsem poškodba Verbiča, da pa verjame, da bo to uspešna akcija,

Z Malto so se Slovenci nazadnje merili v kvalifikacijah za SP 2022 in obakrat zmagali, v gosteh z 1:0, doma pa s 4:0. Sicer pa ima Slovenija v medsebojnih tekmah z Maltežani še pet zmag in neodločen izid. S Portugalsko, ki je 2016 postala evropski prvak, se še ni merila.

Portugalci so sicer sedmi na lestvici Mednarodne nogometne zveze, Slovenci 55., Maltežani pa 172.

Slovenija bo na EP 2024 v Nemčiji igrala v skupini C, v kateri jo 16. junija v Stuttgartu čaka tekma z Danci, 20. junija v Münchnu s Srbi in 25. junija v Kölnu z Angleži.

* Seznam za Malto in Portugalsko:

- vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Vide Belec (Apoel), Igor Vekić (Vejle);

- branilci: Jaka Bijol (Udinese), Jure Balkovec (Alanyaspor), Miha Blažič (Lech Poznan), Žan Karničnik (Celje), David Brekalo (Orlando City), Erik Janža (Gornik Zabrze), Vanja Drkušić (Soči);

- vezisti: Jasmin Kurtić (Südtirol), Benjamin Verbič (Panathinaikos), Petar Stojanović (Sampdoria), Sandi Lovrić (Udinese), Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos), Jon Gorenc Stanković (Sturm), Jan Mlakar (Pisa), Timi Max Elšnik (Olimpija), Tomi Horvat (Sturm), Nino Žugelj (Bodö/Glimt);

- napadalci: Andraž Šporar (Panathinaikos), Benjamin Šeško (Leizpig), Žan Celar (Lugano), Žan Vipotnik (Bordeaux).