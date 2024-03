»Odigrali smo izjemno tekmo. Vedel sem, da se bodo igralci sprostili po tem, ko sem obelodanil, da bom po sezoni odšel. Naredili so korak naprej, pred tem pa bili neupravičeno kritizirani. Pokazali smo, da imamo lahko v ligi prvakov svojo besedo. Bili smo agresivni v obrambi in napadu, Napoli je redko speljal kakšen protinapad. Vse skupaj je bilo na robu popolnosti. Vzhičeni smo, da smo v četrtfinalu,« je bil po preboju v četrtfinale lige prvakov zadovoljen trener Barcelona Xavi. Njegovo moštvo je s hitrima goloma v prvem polčasu šokiralo Napoli, ki je nato znižal in grozil s podaljškom, a so Katalonci s tretjim zadetkom rešili vprašanje o potniku v naslednji krog. Arsenalu je na drugem torkovem obračunu proti Portu uspelo izničiti zaostanek s prvega obračuna z 0:1, nato pa je bil spretnejši pri izvajanju enajstmetrovk.

Tako Barceloni kot Napoliju v letošnji sezoni ne gre po načrtih. Potem ko sta v lanski osvojila državna naslova, sta to pot daleč od vrha v španskem oziroma italijanskem prvenstvu. Po odprtem uvodu v povratni obračun osmine finala se je Barcelona nenadoma znašla v prednosti s kar 2:0. Obakrat je ranljivost pokazala obramba Napolija, kar sta kaznovala Fermin Lopez in Joao Cancelo. Zdelo se je, da so gostje na kolenih, a so se hitro zbrali in po krasni akciji prek Amirja Rrahmanija znižali zaostanek. V drugem polčasu so krenili po vsaj podaljšek, nizozemski sodnik Danny Makkelie pa jih je močno oškodoval, ko je spregledal očiten prekršek nad Victorjem Osimhenom v kazenskem prostoru. V nadaljevanju je imela lepše priložnosti Barcelona, ki je prek Roberta Lewandowskega sedem minut pred koncem rednega dela potrdila pot v četrtfinale, kamor se je prebila prvič po sezoni 2019/20. »Razočarani smo. Ko izgubiš toliko žog in dovoliš kopico protinapadov Barceloni, je jasno, da boš slej kot prej kaznovan. Kljub temu pa mi ni jasno, kaj je počel VAR pri prekršku nad Osimhenom. Pogledal sem si posnetek, na katerem se jasno vidi, da bi morali dobiti enajstmetrovko. Kaj takšnega se na tej ravni ne sme zgoditi, saj bi lahko to spremenilo potek dogodkov,« je bil jezen trener Napolija Francesco Calzona.

V Londonu sta Arsenal in Porto znova bila izenačen dvoboj kot na Portugalskem, tudi tokrat pa je gol uspelo zabiti gostiteljem, uspešen je bil Leandro Trossard. Ker sta mreži v podaljšku mirovali, so o napredovanju odločale enajstmetrovke. Junak je postal vratar Arsenala David Raya, ki je ubranil drugi strel Wendella in četrti Wendersona Galena ter tako topničarje poslal v četrtfinale prvič po 14 letih.