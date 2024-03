Šolo obtožili politične indoktrinacije

Že dve leti gimnazije in srednje strokovne šole izvajajo sklop 35 ur, namenjenih poučevanju dijakov o državi, pravicah državljanov, politiki … V okviru teh ur naj bi dijaki razvijali kritično mišljenje, pri tem pa naj bi se učitelji izogibali vsakršni indoktrinaciji. Gimnazijo Šentvid so nekateri dijaki, Nova24TV in podpredsednica Slovenske demokratske mladine obtožili – “leve indoktrinacije”.