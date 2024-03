Prihod pomladi in pojem svetlobe sta povezana že od nekdaj. Dnevi kar naenkrat postanejo daljši, mestne ulice vedno bolj polne, sončna svetloba pa nas napolni z neko novo in svežo energijo. Začetek pomladi, ki jo vsi že nestrpno pričakujemo, v Zagrebu praznujejo na prav poseben način – s Festivalom svetlobe, enim najbolj priljubljenih dogodkov na Hrvaškem. Združuje umetnost, spektakel in zabavo, na obisk pa privabi množice obiskovalcev z vseh koncev sveta. Takšni festivali so namreč v svetu zelo znani in obiskani. Zagrebški je od leta 2017 vključen tudi v mednarodno organizacijo Festival of Lights International, kar ga postavlja na svetovni zemljevid skupaj z mesti, kot so Berlin, Sydney, New York in še mnoga druga.

Impresivne svetlobne instalacije

Svetlobna umetnost se odmika od tradicionalnih umetniških okvirov in kot glavni element za ustvarjanje uporablja svetlobo, ki bo mestno jedro Zagreba osvetlila na prav poseben način. Ulice, parki, trgi, spomeniki in stavbe bodo od 20. do 24. marca postali slikarsko platno in igriva scenografija domačih in tujih svetlobnih umetnikov. Obiskovalci bodo občudovali njihove impresivne svetlobne instalacije, številne projekcije, igrive animacije in druge oblike svetlobne umetnosti. Festival ne bo osvetlil le srca hrvaške prestolnice, ampak tudi srca vseh obiskovalcev, ki bodo Zagreb doživeli v popolnoma novi luči.

Ciklama kot simbol festivala

V sodelovanju z mednarodno nevladno organizacijo World Wildlife Fund organizatorji festivala pomembno pozornost posvečajo ohranjanju rastlinskega in živalskega sveta. Ravno zaradi tega je letošnji glavni simbol navadna ciklama, ki je zaradi podnebnih sprememb iz leta v leto bolj ogrožena. Za vse naše prihodnje generacije pa je treba naravne lepote in divje vrste skrbno varovati, kar je tudi eno glavnih sporočil dogodka. Zagrebški Festival svetlobe 2024 se bo vključil tudi v globalni dogodek Ura za planet Zemljo in tako dodatno podprl pomembnost ohranjanja narave.