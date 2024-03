Vladni predlog novele so na odboru podprli tako člani koalicije kot opozicije. Koalicijske poslanske skupine so pred odločanjem o noveli vložile več dopolnil. Predlagale so tudi prepoved arome mentola v elektronskih cigaretah, ki jo je prejšnji predlog dovoljeval. Poleg tega so za skoraj tri leta skrajšale obdobje, v katerem bi bilo mogoče kaditi v kadilnicah. Tako bi bilo to mogoče do konca leta 2025, ne do konca leta 2028, kot je določal prejšnji predlog novele. Člani odbora so vsa dopolnila sprejeli.

Ni razlik v škodljivosti klasičnega tobaka in elektronskih cigaret

Predlog novele zakona v nacionalno zakonodajo prenaša evropsko direktivo. Poleg tega je cilj omejevanja arom v tobačnih in povezanih izdelkih, s čimer želijo zaščititi zdravje, predvsem otrok in mladostnikov, je navedeno v predlogu novele. Arome so namreč eden od ključnih dejavnikov za izbiro teh izdelkov med mladimi.

Vodje Skupine za preprečevanje in zmanjševanje uporabe tobačnih in povezanih izdelkov na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) Helena Koprivnikar je poudarila, da so ukrepi v predlogu pomembni za preprečevanje in zmanjševanje uporabe tobačnih izdelkov, predvsem med mladostniki in otroki. Poudarila je, da dolgoročna uporaba elektronskih cigaret podobno kot klasični cigareti zvišuje tveganje za bolezni srca in ožilja, bolezni dihal in sladkorno bolezen.

Predsednik Združenja vejperjev Slovenije Slaven Kalebić pa je dejal, da je »zakon v taki obliki moralno sporen in neetičen«. Meni, da predlog novele ne reši nobene težave glede uporabe elektronskih cigaret, poleg tega odvrača od uporabe elektronskih cigaret tiste, »ki takšno pomoč resnično najbolj potrebujejo«.

Pnevmologinja Mihaela Zidarn z Univerzitetne klinike Golnik je navedbe predsednika združenja zavrgla. Dejala je, da znanstveniki, ki niso povezani s tobačno industrijo, niso dokazali nobene bistvene razlike v škodljivosti klasičnega tobaka in elektronske cigarete. »Tudi mene je presenetilo dejstvo, da celo katrana niso uspeli zmanjšati, nikotina imajo nekatere več, zasvojljive so še bolj,« je dejala. Poleg tega je izpostavila, da elektronske cigarete z vonjem in embalažo privabljajo najbolj ranljive skupine, torej otroke in mladostnike.

Glavna koordinatorka državnega programa za obvladovanje raka na Onkološkem inštitutu Ljubljana Sonja Tomšič je poudarila, da je kar 16 vrst raka povezanih s tobakom, najbolj pljučni rak. Otroci, ki začnejo kaditi elektronske cigarete, imajo od tri do štirikrat večjo verjetnost, da začnejo kaditi tudi navadne cigarete, je dejala.

Podpora vseh poslanskih skupin

Naklonjenost predlogu so v razpravi izrazili tudi poslanci vseh poslanskih skupin.

Poslanka Svobode Vera Granfol je poudarila, da sta bolj kot sprejetje novele pomembna vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov na področju omejevanja uporabe tobačnih izdelkov. »Vejpanje je tipičen primer kapitala na račun otrok in mladostnikov,« je dejala.

Poslanka SDS Alenka Jeraj je dejala, da v stranki podpirajo predlog novele, si pa želijo več promocijskih akcij, v katerih bi opozarjali, da je kajenje škodljivo, pa tudi več vzpodbud za zdravo življenje.

Po mnenju poslanke SD Bojane Muršič je vsak najmanjši ukrep na področju omejevanja uporabe tobačnih in povezanih izdelkov dobrodošel. Dejala je, da bi morali preventivi pri omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov nameniti več denarja. »Podatki, da enajstletniki kadijo elektronske cigarete, so res zaskrbljujoči,« je poudarila.

Poslanka NSi Iva Dimic je dejala, da v stranki podpirajo predlog, saj gre za skrb za javno zdravje. »Zdravje je vrednota in na nas je, da to zaščitimo,« je dejala.

Poslanka Levica Tatjana Greif je izpostavila, da kajenje povzroča več vrst raka. Novelo predloga podpirajo, vendar menijo, da bi morali povsem prepovedati elektronske cigarete za enkratno uporabo. Poleg tega predlagajo neprivlačno embalažo tudi za elektronske cigarete.