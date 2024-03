Danes in jutri bodo nogometaši v prvi slovenski ligi odigrali štiri tekme 26. kroga, medtem ko je najzanimivejša, večni derbi med Olimpijo in Mariborom, zaradi prenove zelenice v Stožicah preložena na 17. april. Današnje tri tekme bodo pomembne za razplet v spodnjem delu lestvice. V Muri se že vidi učinek trenerja Antona Žlogarja, saj je ekipa bolj taktično disciplinirana, organizirana, borbena in kaže več pripadnosti klubskemu dresu. Remi z Olimpijo je dvignil samozavest igralcev Mure, ki jo bodo zelo potrebovali proti Bravu. Šiškarji bolje igrajo v gosteh kot doma, kjer so spomladi na vseh treh tekmah v Šiški le remizirali 0:0. Pri Bravu sta dolžnika spomladi napadalca Matej Poplatnik in Milan Tučić; slednji po tretji vrnitvi v klub sploh še ni dosegel zadetka.

Tekma Aluminija in Rogaške bo klasičen derbi za obstanek, v katerem bodo glede na trenutno formo gostje favoriti. Varovanci Oskarja Drobneta so spomladi osvojili 11 točk in zadnje mesto prepustili Radomljam. Čeprav so bili igralci, ki so prišli pozimi v Rogaško, v prejšnjih klubih odpadki, so se izkazali za kakovostne okrepitve s pravim značajem. Ekipa je postala tekmovalna, Patrik Mijić pa je napadalec (4 goli), kakršnega so pozimi iskali tudi vodilni klubi lige. Občinski derbi Radomelj in Domžal bo spopad moštev, ki spomladi igrata pod pričakovanji. Radomljani so imeli dva prebliska, in sicer s prvenstveno zmago v Kopru in senzacionalno izločitvijo Maribora v slovenskem pokalu, na večini ostalih tekem pa so razočarali, saj v ekipi očitno ni prave kemije. Domžale so upale na boj za Evropo, a so s serijo porazov padale na rob boja za obstanek, kar utegne biti zahtevna preizkušnja za mlade igralce.

Koper, ki je v nedeljo zaradi razmočenega igrišča ostal brez tekme v Domžalah, bo jutri na derbiju kroga gostil Celje. Obe ekipi sta daleč od idealne forme. Za Koprčane je edina priložnost za preboj v Evropo slovenski pokal, v katerem pa bo v četrtfinalu tekmica Mura. Če Celjani po remijih na derbijih z Olimpijo in Mariborom ostanejo neporaženi še na Bonifiki, bodo naredili velik korak k naslovu prvaka. Težava Celja so goli, prejeti iz prekinitev (trije na zadnjih treh tekmah), tudi forma ni več takšna, kot je bila jeseni, a ostaja neporaženo na račun individualne kakovosti v napadu (Matko) in obrambi (vratar Rozman).

Pari 26. kroga v 1. SNL, danes ob 14.45: Mura – Bravo, ob 16.45: Aluminij – Rogaška, ob 18.45: Radomlje – Domžale, jutri ob 16.45: Koper – Celje, 17. april ob 18.30: Olimpija – Maribor.