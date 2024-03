Zgodovina kaže, da so redka teniška presenečenja, kakršno je v Indian Wellsu prvemu igralcu sveta pripravil Luca Nardi. Italijan je v drugem krogu turnirja serije masters 1000 namreč s 6:4, 3:6, 6:3 izločil Novaka Đokovića. Ker je Srba izločil 123. igralec s svetovne lestvice, je to pomenilo, da je najtrofejnejši igralec vseh časov izgubil proti najnižje rangiranemu tekmovalcu na turnirjih serije masters 1000 ali grand slamu. Zmagovalec 24 turnirjev največje četverice je nazadnje izgubil z igralcem, ki je bil na svetovni lestvici nad 100. mestom, pred šestimi leti, ko ga je prav tako v Indian Wellsu premagal Japonec Taro Daniel, tedaj 109. igralec sveta.

​Nardi na glavni turnir kot srečni poraženec

Novi teniški junak je imel v kalifornijski puščavi veliko sreče, da se je prebil na glavni turnir. V kvalifikacijah je namreč izgubil z Belgijcem Davidom Goffinom in se na turnir uvrstil kot srečni poraženec. Na glavnem turnirju je v uvodnem krogu izločil Kitajca Zhanga Zhizheja, kar je bila njegova prva zmaga v karieri proti igralcu z elitne svetovne petdeseterice. Kar je 20-letni Italijan pokazal proti svojemu vzorniku, je šokiralo teniški svet. Đokovića je premagal s fantastično igro, ob tem, da prvi igralec sveta ni igral slabo. Omeniti kaže, da je Đoković pripotoval v Indian Wells izjemno motiviran. Turnir je v preteklosti osvojil že petkrat, nazadnje pa je v Kaliforniji tekmoval pred petimi leti. V glavnem je v zadnjih letih na turnirju manjkal zato, ker je imel zaradi necepljenosti proti covidu prepovedan vstop v ZDA.

»Po mojem do te zmage ni še nihče slišal zame. Upam, da ste uživali v dvoboju. Jaz sem zelo. Še bolj sem ponosen na svojo igro,« so bile prve besede Luce Nardija. »Resnično ne vem, kako sem lahko v odločilnih trenutkih ohranil mirno glavo,« je priznal Italijan, ki v svoji karieri še nikoli ni bil v takšnem položaju. Teniški strokovnjaki so po dvoboju razmišljali, da mu je morda prav to dejstvo pomagalo, da je ostal zbran v ključnih trenutkih. V vsakem primeru je dokazal, da ga morda čaka izjemno uspešna kariera. Koliko moči mu je vzel dvoboj, bo pokazal že današnji dan, ko se bo pomeril z enim najboljših ameriških igralcev na trdi podlagi, Tommyjem Paulom.

Ne glede na razplet omenjenega dvoboja se bo Nardi prihodnji teden na svetovni lestvici prvič v karieri prebil med najboljšo stoterico. Đoković je letos izgubil šele drugi dvoboj, obakrat pa sta ga premagala italijanska mladeniča; v Melbournu je občutil moč 22-letnega Jannika Sinnerja. »Seveda sem spremljal dvoboj Jannika z Novakom. Trdo treniram, da bi se približal takšni kvaliteti udarcev. Kljub temu si niti v sanjah nisem mislil, da bom premagal svojega vzornika. Če sem odkrit, nisem niti pomislil, da bom kdaj igral proti njemu,« je odgovarjal Luca Nardi.

​Emmo Raducanu je ustavila Arina Sabalenka

V ženski konkurenci veliko pozornosti zbuja Emma Raducanu. Britanci nestrpno čakajo 21-letno igralko, da se razvije v eno najboljših igralk na svetu, potem ko je pred tremi leti senzacionalno osvojila OP ZDA. Angležinja je v Indian Wellsu tekmovala kot povabljenka na turnir, saj na svetovni lestvici zaseda 250. mesto. Prebila se je v tretji krog, v katerem se je pomerila z zmagovalko OP Avstralije Arino Sabalenka. Belorusinja je v drugem krogu proti Američanki Peyton Stearns rešila štiri zaključne žogice. Emma Raducanu je pokazala, da je njena igra vse ostrejša, dosegla številne atraktivne točke, a je bila Arina Sabalenka vendarle boljša s 6:3, 7:5. »Zelo sem zadovoljna z zadnjim tednom. Ne zgolj z rezultati, temveč tudi ravnijo igre in željo po zmagi. Moram vztrajati,« je odločna Emma Raducanu, ki je svoj muhast značaj pokazala na predlanskem turnirju v Portorožu, kjer je po porazu zapustila prizorišče brez izjave za medije.