Ko so pri Interju poleti izgubili Romela Lukakuja, Andreja Onanaja, Marcela Brozovića, Robina Gosensa, Milana Škriniarja, Edina Džeka in Joaquina Correo, je bilo veliko takih, ki so pomislili, da je milanski klub z uvrstitvijo v finale lige prvakov, ko je z 0:1 klonil proti Manchestru Cityju, dosegel svoj vrhunec. A trener Simone Inzaghi je z novinci (Yann Sommer, Yann Bisseck, Benjamin Pavard, Davide Frattesi, Marcus Thuram, Davy Klaassen, Juan Cuadrado, Alexis Sanchez, Carlos Augusto, Marko Arnautović) in jedrom ekipe, ki je ostal, ustvaril kompaktno enoto, ki v letošnji sezoni pred seboj ruši vse. Deset krogov pred koncem si je Inter v Italiji praktično že zagotovil 20. naslov državnega prvaka, saj ima pred mestnim tekmecem Milanom kar 16 točk prednosti, in se lahko v miru osredotoči na ligo prvakov. Črno-modri so na prvi tekmi osmine finala na San Siru z 1:0 odpravili Atletico Madrid, a bi si po igri zaslužili tudi višjo zmago.

​»Odigrali smo tekmo, kot smo si jo želeli. Lahko bi zdržali tudi brez prejetega gola, a imamo ugoden izid pred povratnim obračunom,« je po prvi tekmi razpredal trener Atletica Diego Simeone, ki pa se je v sebi zavedal, da je bilo njegovo moštvo proti Interju precej nebogljeno. Napadalec Lautaro Martinez in soigralci so ob prednosti enega gola tudi v precej boljši formi, saj so v nizu 13 zaporednih zmag v vseh tekmovanjih, medtem ko je Atletico na zadnjih desetih le trikrat zmagal, dvakrat remiziral in kar petkrat izgubil. Nazadnje v soboto, ko ga je v španskem prvenstvu ugnal Cadiz z 0:2. »Atletico je pred domačimi navijači povsem drugačno moštvo. Tega se dobro zavedamo in vemo, kaj nas čaka v Madridu. A po drugi strani smo izjemno motivirani, saj se želimo prebiti v naslednji krog, zato se bomo pripravili po najboljših močeh. Nas pa čaka še precej težje delo, kot nas je lani v osmini finala proti Portu,« pravi trener Interja Simone Inzaghi, ki zaradi poškodb ne bo mogel računati na strelca s prve tekme Arnautovića in Carlosa Augusta.

Atletico bo optimizem črpal iz dejstva, da se po poškodbi gležnja, ki jo je staknil ravno proti Interju, vrača Antoine Griezmann, medtem ko so še naprej odsotni Cesar Azpilicueta, Jose Gimenez in Thomas Lemar. »Igralci dajejo od sebe vse. Občutek imam, da sem jaz tisti, ki ne najde pravih rešitev na igrišču. Za moje igralce bi tudi umrl, če bi bilo treba, saj vidim, kako se trudijo. Sposobni so velikih stvari, zato bom vztrajal in poskušal uresničiti naš potencial. A čas za besede je potekel. Dobro smo se pripravili na Inter in bomo pred našimi navijači naredili vse, da napredujemo,« je nabrušen Diego Simeone.

​Borussia iz Dortmunda po remiju v Eindhovnu računa na napredovanje pred domačimi navijači, čeprav ima PSV za seboj izjemno sezono in v nizozemskem prvenstvu premočno vodi z desetimi točkami prednosti pred Feyenoordom. »Tekma bo za nas finale,« pravi trener Dortmundčanov Edin Terzić, ki bi v primeru izpada bržkone dobil nogo. »Vodim igralce, lačne uspeha. Prepričan sem, da imamo enake možnosti za napredovanje kot nasprotnik,« pa je optimističen trener PSV Peter Bosz, ki je v preteklosti kratek čas sedel tudi na klopi Borussie.