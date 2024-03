Po tem, ko se je norveška skakalna turneja Raw Air v soboto in nedeljo v Oslu začela z vetrovnima loterijama, je imela danes žirija tekmovanja izjemno lahko delo pri vodenju tekme. V izjemno izenačenih razmerah je tekmovanje potekalo izjemno hitro. Dve seriji tekme za svetovni pokal sta bili izpeljani v vsega dobri uri in pol, najboljši na koncu pa so prikazali tudi najboljše skoke.

To je danes uspelo Japoncu Rjoju Kobajašiju, ki je bil v Oslu žrtev neugodnega vetra in je že izgubil boj za zmago na turneji. V prvi seriji je na prenovljeni srednji napravi Granasen v Trondheimu skočil nov rekord naprave s 106 meti. Najbolj mu je za vrat dihal slovenski as Peter Prevc, ki je v težjih razmerah skočil 3,5 metra manj, a je njegov zaostanek znašal zgolj 0.3 točke. Na tretjem mestu je bil Andreas Wellinger. Odlično uvrstitev je v finalu z desetega mesta napadal Anže Lanišek, nove točke pa sta zabeležila tudi Timi Zajc in Lovro Kos. Izpadel je Domen Prevc, ki se je soočil tudi z neprijetno situacijo na vrhu naleta. Pred njegovim nastopom se je žirija tekmovanja odločila za znižanje naleta, starterji na naletu pa so imeli težave s premikom rampe, kar je najmlajšega izmed bratov Prevc vrglo iz tira.

Izjava Petra Prevca po tekmi:

Slovenski napad v finalu se sprva ni začel najbolje, saj je Lovro Kos tekmo zaključil na 27. mestu, Timi Zajc na 21, Anže Lanišek pa je v izjemno izenačeni konkurenci zdrsnil na 19. mesto. Vsa reprezentanca pa je v izteku skakalnice nestrpno čakala na nastop svojega kapetana. Ob njegovem nastopu, ko je vodil Avstrijec Jan Hörl, se je veter prvič na tekmi nekoliko poslabšal. Vseeno je dobil zeleno luč in skočil 97,5 metra. Zdelo se je da slovenski as ne bo ubranil položaja iz prve serije, a velik vetrovni dodatek je bil tokrat v korist najuspešnejšemu slovenskemu orlu, ki je prevzel vodstvo. Še bolj napeto je bilo, ko je Japonec Kobajaši skočil 99 metrov, a se je veter že umiril. Kobajaši, ki je bil letos že desetkrat drugi na tekmah za svetovni pokal, je prejel lepe ocene, seštevek točk pa je pokazal 0,9 točke več od Prevca. Peter Prevc tako pred slovesom od aktivne kariere ni prišel do svoje 24. zmage v karieri, se je pa razveselil 61. stopničk.