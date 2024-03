Trgovina z ljudmi: Žrtve ne želijo ali ne morejo pričati

Deset let po domnevnih kaznivih dejanjih še ni sodnega epiloga za trojico, obtoženo trgovine z ljudmi. Zdaj teče ponovljeno sojenje, na katerem imajo velike težave, da bi na prostor za priče privabili oškodovanke. Od dvanajstih so do zdaj uspeli zaslišati eno.