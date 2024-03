Za milijone gre

Redko se zgodi, da se v slovenskem političnem prostoru poenotita opozicija in koalicija. Referendum o novi slovenski nuklearki pa je zadeva, pri kateri so skoraj soglasni levi in desni, koalicijski in opozicijski politiki. Po zahtevni analizi smo v uredništvu rubrike N. N. ugotovili, da se opozicija in koalicija z lahkoto poenotita takrat, ko gre za milijardne državne projekte, kot je JEK ali kot je bil TEŠ. Kako da ne – če so na mizi milijarde, so drobtine, ki padajo s prepolne mize, milijoni, ki jih pridni levi in desni ptički radi spravljajo v svoje kljunčke.