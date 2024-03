Gre pravzaprav za zimsko izvedbo poletnega tabora, ki ga ministrstvo za obrambo (Mors) organizira že od leta 2005, lani pa se je vseh taborov udeležilo prek 700 mladih, kar je največ doslej. Rekorde za letošnje leto menda rušijo že sedaj, saj je bilo število udeležencev na zimskem taboru še enkrat večje kot lani, zanimanja za poletni tabor pa je tako in tako vedno ogromno. Zato so število mest že lani povečali.

Toda tovrstni tabori so le eden od ukrepov ministrstva za obrambo, kako povečati zanimanje mladih za zaposlitev v Slovenski vojski (SV). Zadnja leta namreč poteka aktivna promocija za poklic vojaka, na drugi strani pa je ministrstvo z ukrepi, med katerimi so na primer dvig starostne meje za vstop v vojsko, možnost zaposlitve brez dokončane srednje šole, skrajšani birokratski postopki in decentralizacija zdravniških pregledov, doseglo, da se je prvič od leta 2010 v SV zaposlilo prek 300 posameznikov. Ukrepi že dajejo rezultate, odgovarja minister za obrambo Marjan Šarec.

Lani se je v stalni sestavi zaposlilo 325 ljudi, kar je za okoli 65 odstotka več kot leta 2022, v pogodbeni rezervi je bilo sklenjenih 186 pogodb, 87 odstotkov več kot leta 2022, prostovoljno služenje pa je uspešno zaključilo 322 prostovoljcev, 15 odstotkov več kot predlani. Danes šteje sestav Slovenske vojske, pripadnikov skupaj s pogodbeno rezervo, okoli 7200, do številke 10.000, ki je cilj do leta 2040, je torej še daleč. Problematični ostajajo odhodi mladih vojakov iz vojske. Lani je bilo zaradi prekinitev delovnega razmerja in upokojitev 336 odhodov iz vojske.

»Seveda skušamo ugotoviti, zakaj prihaja do teh odhodov. Denar ni vedno na prvem mestu, včasih so tudi medčloveški odnosi, odnosi nadrejeni – podrejeni in pred tem si ne smemo zatiskati oči. Poleg tega mladi radi vsaj približno vedo, kako se bo odvijala njihova karierna pot,« odgovarja Šarec.

Pridobivanje novih kadrov je tek na dolge proge, se zaveda minister. Pričakuje, da bodo s sistematičnim delom v desetih letih dosegli cilje tako glede števila, opreme kot identitete same vojske.

»Stavimo na vsoto ukrepov, ki smo jih vpeljali. Tudi na tabore za mlade, štipendije, ki jih je v tem šolskem letu 159. Tisti, ki se odločijo za prostovoljno služenje vojaškega roka, za trimesečno usposabljanje prejmejo 3858 evrov. Nobena skrivnost ni, da finančno spodbujamo, da se nam mladi pridružijo. Nov kader pridobivamo z mehkim pristopom, ne s prisilo. In stavimo na prostovoljni pristop, kajti današnje generacije so drugačne in s silo le malo dosežeš,« pravi. Na vprašanje, ali Slovenija razmišlja o uvedbi obveznega služenja vojaškega roka, Šarec kot že velikokrat ponovi: »O tem v tem hipu ne razmišljamo.«

Slovenija pa povečuje tudi sredstva za obrambo. Po letih »suše«, ko so bila vlaganja v obrambo naše države bolj v drugem planu, znaša letos proračun Ministrstva za obrambo 1,018 milijarde evrov, kar je 1,31 odstotka BDP. Tako velik ni bil še nikoli, od tega je 75 odstotkov ali okoli 750 milijonov namenjenih Slovenski vojski.

