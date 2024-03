Pretekli teden so finančne trge v ZDA med drugimi zaznamovale objave o stanju na ameriškem trgu dela, ki ni več tako rožnato, kot je kazalo pred tedni. Ameriško gospodarstvo je v februarju sicer ustvarilo 200.000 novih delovnih mest, a je potrebno omeniti, da je bil objavljen podatek o ustvarjenih delovnih mestih v januarju znižan kar za 167.000 delovnih mest. Nekoliko presenetljivo se je stopnja brezposelnosti februarju v ZDA dvignila kar za 0,2 odstotni točki in je s 3,9 % na najvišji ravni v zadnjih dveh letih. Razmere so manj ugodne tudi v ameriškem storitvenem sektorju, ki je v februarju rasel počasneje kot v zadnjih mesecih. Podobno velja tudi za cene storitev, ki so v februarju porasle precej manj kot v januarju, kar lahko nakazuje, da so na januarsko inflacijo, ki je bila višja od pričakovanj analitikov, pomembno vplivali sezonski dejavniki.

V zadnjem času so vlagatelje razveseljevale predvsem rasti tečajev največjih ameriških tehnoloških delnic. Pretekli teden je bil zato kar nekoliko nenavaden, saj so bile v ZDA v povprečju bolj donosne delnice srednje velikih in majhnih podjetij. Razloge lahko pripišemo tudi objavi družbe Apple, da se je prodaja iPhonov na Kitajskem v letošnjem letu znižala za več kot 20 %, in objavi družbe Tesla, da je njena kitajska tovarna v februarju izdelala najmanj vozil v zadnjih 12 mesecih. Na slabšo donosnost ameriških delnic največjih tehnoloških podjetij pa je pomembno vplival tudi upad vrednosti delnice družbe Nvidia, ki je v petek izgubila več kot 5 % svoje vrednosti oziroma več kot 130 milijard USD tržne kapitalizacije. Kljub petkovemu upadu pa je tečaj delnice, merjen v USD, še vedno več kot 70 % višje kot na začetku leta.

Predsednica Evropske centralne banke (ECB) Christine Lagarde je dejala, da bo ECB bolj verjetno nižala obrestne mere junija kot pa v aprilu. Obvezniški trg je v petek s 93-odstotno verjetnostjo napovedoval junijsko znižanje obrestne mere. Iz ECB so sporočili še, da podrobno spremljajo razmere na evropskem poslovnem nepremičninskem trgu, ki še naprej ostajajo slabe. Izpostavljenosti do tega dela nepremičninskega trga naj ne bi imele največje evropske banke, zato ECB razmer zaenkrat ne ocenjuje kot alarmantnih.

Med pomembnejšimi delniškimi trgi je bila pretekli teden najdonosnejša Japonska. Razloge še naprej lahko pripišemo vztrajanju japonske centralne banke pri ohlapni denarni politiki. Izpostaviti pa velja še zasedanje kitajske partije, ki je potekalo med 5. in 11. marcem. Kitajska partija za letošnje leto načrtuje kar 5 % gospodarsko rast, kar je, po oceni analitikov, brez obsežnih denarnih spodbud gospodarstvu težko dosegljivo. Partija je sicer napovedala izdajo dolgoročne kitajske državne obveznice v višini približno 130 milijard EUR, ki jih bo namenila najrazličnejšim spodbudam domačemu gospodarstvu, vendar je to glede na obseg kitajskega gospodarstva prenizka spodbuda, da bi obrnila trend zniževanja gospodarske rasti. Dodatno bo Kitajska namenila še približno 25 milijard EUR sredstev za spodbujanje razvoja sektorja polprevodnikov. Kitajska želi na ta način zmanjšati negativen vpliv ameriške prepovedi izvoza najnaprednejših polprevodnikov na Kitajsko.