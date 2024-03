V zadnjih tednih je Latvija zabeležila porast števila migrantov, ki so skušali nezakonito vstopiti na ozemlje Evropske unije preko Belorusije.

Baltske države in Poljska sicer že dlje časa obtožujejo Minsk, da s ciljem destabilizacije regije organizirano prevaža migrante na zunanje meje EU. Litva pa je v preteklih mesecih tudi zaprla več mejnih prehodov z Belorusijo, da bi izboljšala nadzor nad pretokom blaga, prometa in ljudi čez mejo ter zajezila poskuse uvoza in izvoza sankcioniranega blaga ter tihotapstva.

Baltske države so se v začetku januarja tudi dogovorile, da bodo v luči vojne v Ukrajini pričele z gradnjo t. i. baltske obrambne linije, t. j. niza obrambnih objektov z montažnimi bunkerji in podpornimi točkami na njihovih mejah z Rusijo in Belorusijo. Gradnja linije bo predvidoma stekla prihodnje leto.