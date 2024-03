Kot smo pisali včeraj, predstavnikom sindikatov upravnih enot predlog, ki jim ga je posredovala vlada, ni sprejemljiv. Po njihovem mnenju ne rešuje stavkovnih zahtev, zato so pripravili in uskladili svoj predlog, ki so ga včeraj posredovali ministrstvu za javno upravo. Vanj so zapisali konkretne rešitve, o katerih bo govora na današnjem sestanku.

Po izjavah predsednika konference sindikata upravnih enot in predsednika sindikata ljubljanske upravne enote na Tobačni Dragana Stankovića, teoretično obstajajo majhne možnosti dogovora, ki bi omogočil preklic stavke. »A realno tega ni pričakovati. Bojim se, da osnove za preklic stavke ne bomo imeli,« je dejal za N1.

Kako bo potekala stavka?

Med stavko bodo nujne naloge, ki jih bodo izvajali zaposleni, določili načelniki upravnih enot. Med temi naj bi bili tudi vročitev dovoljenj za prebivanje tujcem in voznikom v mednarodnem prometu ter izdajanje vozniških dovoljenj, osebnih izkaznic in potnih listin v primerih nujne službene poti v tujino, nujnega zdravljenja in smrti sorodnikov v tujini. Prav tako bodo opravljali vpise smrti v matični register, opravila s področja skupne finančne službe, hrambe orožja in postopke v zvezi s prireditvami.

Stavko je napovedalo 54 od 58 upravnih enot. Potekala bo jutri in nato predvidoma vsako sredo do izpolnitve zahtev. Stavke niso napovedali na upravnih enotah Laško, Lenart, Ljutomer in Tržič.