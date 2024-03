Ob koncu zbiranja podpisov so iz krovne študentske organizacije (ŠOS), sporočili, da zakon za urejanje položaja študentov posega v 10 področnih zakonov in vključuje 19 ukrepov, s katerimi naslavlja nekatere ključne problematike študentov in dijakov.

Podporo zakonu so na terenu zbirale študentska organizacija univerz v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem ter lokalni študentski klubi, ki so v enem samem tednu zbrali 28.718 fizičnih podpisov podpore, poleg 11.316 elektronskih podpisov, ki jih je ŠOS zbrala na spletni strani kajpami.si. V zbiranje podpisov se je aktivno vključila tudi Dijaška organizacija Slovenije v sodelovanju z dijaškimi skupnostmi.

Predstavniki študentov so se v preteklem tednu že srečali s predstavniki nekaterih poslanskih skupin, ki so večino ukrepov v predlogu podprle. Ob tem so zapisali, da so zelo veseli podpore predlogu zakona, ki naslavlja resnične težave, s katerimi se mladi danes srečujejo.

Med najpomembnejše ukrepe študentje uvrščajo dvig minimalne bruto urne postavke za študentsko delo na 7,58 evra bruto, dvig subvencije za študentsko prehrano na 5,17 evra, omejevanje prispevkov za študij, uvedbo brezplačnih vozovnic javnega potniškega prometa za dijake in študente ter zagotovitev brezplačnega zdravstvenega zavarovanja za vse študente.