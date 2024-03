V v ameriški zvezni državi Južna Karolina je umrl 62-letni žvižgač John Barnett, ki je opozarjal na pomanjkljive prakse pri zagotavljanju kakovosti proizvodnje v tovarni proizvajalca letal Boeing. Minulo soboto bi se moral zglasiti na zaslišanje v zvezi s postopkom zoper Boeing, a ga tam ni bilo. Kasneje so ga našli mrtvega v svojem avtomobilu na parkirišču hotela. Policija pravi, da je umrl 9. marca zaradi rane, »ki si jo je zadal sam«. Barnettov odvetnik je v pogovoru za BBC smrt označil za »tragično«, ob tem pa izrazil sočutje s svojci in bližnjimi pokojnega.

Barnett je za Boeing delal 32 let. Od leta 2010 je delal kot nadzornik kakovosti v tovarni, kjer izdelujejo letalo 787 dreamliner. Tekom svojega dela je odkril dolg seznam napak v proizvodnji, a naj pri Boeingu ne bi imeli posluha za njegova opozorila. Kasneje je podjetju očital, da so zaradi izpostavljenih napak tudi zavirali njegova napredovanja. Leta 2017 se je upokojil zaradi zdravstvenih razlogov, dve leti kasneje pa je za BBC razkril podrobnosti, o katerih Boeing domnevno ni želel slišati.

Trdil je, da so delavci načrtno v letala v proizvodnji nameščali komponente, ki niso dosegale zahtevanega standarda. Jemali naj bi jih celo iz smetnjakov in jih nameščali v letala, da bi se izognili zamudam. Delavci naj ne bi sledili protokolom v zvezi s sledljivostjo defektnih komponent, ki so preprosto izginjale. Odkril naj bi tudi resne težave s sistemom kisikovih mask, zaradi katerih bi lahko v sili odpovedala kar vsaka četrta. Pravi, da je o tem obvestil podjetje, a da ukrepov ni bilo.

Po upokojitvi je Barnett zoper podjetje sprožil pravni postopek, ki je bil ob času njegove smrti še v teku. Policija okoliščine njegove smrti sicer še preiskuje.