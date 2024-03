V petek smo pisali, da je njihovih zahtev sedem: izključitev plačil OMD iz obdavčitve, umeščanje in izgradnja vodne infrastrukture le pod določenimi pogoji, sprememba uredbe o pravilih pogojenosti, dostopnost in dovolj denarja za kmetijsko-okoljsko-podnebne ukrepe, zmanjšanje populacije zveri in divjadi na nosilno zmogljivost okolja, redna in takojšnja izplačila ukrepov skupne kmetijske politike v časovnih okvirih preteklih obdobij in znižanje pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

Podrobnosti protesta

Danes so kmetje predstavili nekaj podrobnosti glede tega, kako bo protest potekal: 19. marca ob deseti zjutraj bodo krenili s Trga republike in krožili po Ljubljani. S cest naj bi se umaknili do 14. ure. Pričakujejo, da bo prišlo okoli 2000 kmetov s traktorji, kar bi bila podobna številka kot lani. V drugih krajih po državi na ta dan ni napovedanih podobnih zborov, saj, kot pravijo, so odločevalci v Ljubljani in zato prihajajo sem. Ljubljančanom se sicer opravičujejo za težave v prometu, vendar, kot poudarjajo, je za te težave kriva vlada in ne oni. Če se do 15. marca popoldne vendarle uspejo uskladiti glede izpolnitve zahtev, bodo protest zamrznili.