Namestnik vodje vladne pogajalske skupine in državni sekretar na ministrstvu za zdravje Denis Kordež je po koncu pogovora pojasnil, da o tem, ali so se pogovarjali o zamrznitvi stavke med mediacijo, ne more govoriti, dejal pa je, da se trudijo, da bi v tem času delo v zdravstvenem sistemu potekalo nemoteno.

V Fidesu medtem ne vidijo razloga, da bi v času morebitne mediacije prekinili stavko. Po besedah predsednika sindikata Damjana Polha se je Fides za mediacijo odločil že zdavnaj. Tako so mediacijskemu centru odvetniške akademije pri Odvetniški zbornici Slovenije, ki je obema stranema poslal predlog za mediacijo, že pred tednom dni poslali pozitiven odgovor, je še pojasnil in dodal, da ne ve, kaj čakajo, saj tedni minevajo, vladi pa je očitno za paciente malo mar.

Po Kordeževih besedah so v pogajanjih ostali na točki, ki je problematična že ves čas. Na vprašanje, za katero točko gre, ni želel odgovoriti. Je pa znano, da je v preteklosti med Fidesom in vlado prihajalo do nesoglasij glede časovnice uveljavitve morebitnih finančnih učinkov, torej dvigov zdravniških plač. Vladna stran je ves čas poudarjala, da finančnih učinkov v letošnjem letu ne more biti, sindikat pa naj bi v preteklosti vztrajal pri takojšnjih finančnih učinkih.

Zdravniki stavkajo od 15. januarja. Zahtevajo sklenitev aneksa k tarifnemu delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike, s katerim bi ustrezno dvignili plače še starejšim zdravnikom po tistem, ko je bila večina mlajših zdravnikov v prejšnjem letu deležna dviga plač za pet plačnih razredov.