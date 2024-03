V skupni operaciji španske policije in poljskih carinikov so ob pomoči Europola razbili trgovino ljudi, v kateri so žrtve zlorabljali za prostitucijo. Te so v Evropo zvabili prek ene od aplikacij za sporočila, posamezni žrtvi pa so za pot zaračunali 15 tisoč evrov. Prva postojanka je bila Poljska, od koder so jih z obljubami za boljše življenje in dobro službo poslali naprej na Majorko, so sporočili iz Europola. Od kod so žrtve prišle, v poročilu ne navajajo.

Nekaterim dekletom so grozili in jih nadalje izsiljevali za še več denarja, povečini so morala plačevati dodatnih 400 evrov na mesec. Na Majorki jih niso čakale dobro plačane službe, temveč so jih člani organizacije silili v prostitucijo, da bi odplačale svoj dolg.

Po navedbah španskih organov pregona so žrtve živele v skorajda suženjskih razmerah. Na voljo so morale biti vse dni v tednu in to prav vsako uro na dan. Živele so pod stalnim nadzorom kriminalcev, polovico zaslužka so morale predati »šefom«, strank niso smele zavrniti. »Šefi« so sicer služili tudi s prodajo poživil, ki vplivajo na libido, da bi tako bile stranke še bolj vzdržljive, kar pomeni, da bi z žrtvami prebile več časa, s tem pa zapravile več denarja. Denar so prali prek gostinskega podjetja v lasti vodje kriminalne organizacije. V mednarodni operaciji so novembra lani v Madridu, Palmi, Barceloni in na Poljskem aretirali sedemnajst osumljencev, rešili pa trinajst žrtev. V sedmih hišnih preiskavah v Palmi in Barceloni so zasegli več elektronskih naprav, dokumentacijo in okoli petnajst tisoč evrov gotovine.