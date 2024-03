Po njegovih besedah bo podjetje xAI ta teden odprlo kodo klepetalnega robota Grok. Izvorna koda klepetalnega robota s tem prosto dostopna uporabnikom in razvijalcem za uporabo in spreminjanje.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je Musk s tem vstopil v eno od perečih razprav o prihodnosti umetne inteligence, ki trenutno zaznamuje Silicijevo dolino. Vlagatelji in razvijalci umetne inteligence so namreč vedno bolj razdeljeni glede poteka razvoja te tehnologije. Na eni strani so podjetja, kot sta Meta in IBM, ki podpirajo odprtokodne sisteme. Ti ponujajo večjo transparentnost ter omogočajo drugim raziskovalcem in razvijalcem razvoj novih izdelkov in inovacij. Na drugi strani pa podjetja, kot sta OpenAI in Google, ki podpirata večjo stopnjo tajnosti, da bi tehnologijo zaščitila pred uporabo v zlonamerne namene in zaslužila denar za povračilo visokih stroškov, ki so potrebni za razvoj tovrstnih orodij.

Kot je znano, je Musk je eden od ustanoviteljev OpenAI, ki ga je leta 2015 pomagal ustvariti skupaj z njegovim izvršnim direktorjem Samom Altmanom. Musk je nekaj let pozneje zapustil OpenAI, prejšnji teden pa je proti podjetju vložil tožbo, v kateri mu očita, da je je kršilo svoje prvotno neprofitno poslanstvo - omogočiti vsem dostop do raziskav umetne inteligence, navaja AFP in dodaja, da je Musk pred dnevi sicer dejal, da je pripravljen umakniti tožbo, če se podjetje preimenuje iz OpenAI v ClosedAI.

Iz podjetja OpenAI so ob vložitvi tožbe sporočili, da so prepričani, da je Musk tožbo vložil zaradi lastnih poslovnih interesov.