V požaru je nastalo za skoraj 27 milijonov evrov škode. Pristojno ministrstvo je takrat napovedalo povračilo uničene lastnine. Škoda je bila popisana, popisi pa so bili po navodilih takoj po požaru posredovani na Upravo RS za zaščito in reševanje. Od takrat dalje pa prebivalci nimajo več informacij o tem, ali bo prišlo do kakšnih povračil škod posameznikom.

Skupno število upravičencev za povračilo škode naj bi bilo 126. Na ministrstvu za naravne vire in prostor pojasnjujejo, da je znašala škoda na kmetijskih zemljiščih 580.000 evrov, v gozdovih skoraj 25 milijonov evrov, na uničenih objektih 191.000 evrov, delna škoda na stavbah 237.000 evrov, na gradbeno-inženirskih objektih 67.000 evrov, na dveh državnih cestah 67.400 evrov, v energetiki 257.000 evrov, v lovstvu 194.000 evrov ter škoda v gospodarstvu 369.000 evrov.

Na ministrstvu dodajajo še, da je do sredstev državnega proračuna za odpravo nastale škode v trajnih nasadih upravičenih 19 upravičencev v skupnem znesku 32.705 evrov. Pripravili po so tudi gradivo za priglasitev načrta državne pomoči po skupinski izjemi v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželju. Na podlagi katerega bodo lahko po prejemu obvestila o uspešno opravljeni priglasitvi državne pomoči upravičencem izplačana pripadajoča sredstva.