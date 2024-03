Za idealen dom je potrebna primerna velikost nepremičnine. Če ta omogoča razporeditev opreme glede na potrebe, postane opremljanje več kot užitek. Seveda je najbolj optimalen prostor skorajda nemogoče dobiti, pa vendar se s pravilnim pristopom da ustvariti nekaj všečnega. V zadnjih petnajstih letih se je naš način domovanja spremenil. Domača kulinarika je dobila nove razsežnosti, zato je v številnih primerih kuhinja skorajda postala glavni prostor druženja. V tem trenutku je težko opisati idealen dom, saj popolnoma vsak prostor nosi določeno težo veselja. Vsak prostor ima svojo vlogo prijetnega domovanja. Zase osebno lahko povem, da je še kar precej manevrskega prostora za spremembe, pa vendar se nekje moram ustaviti, saj sem vedno v stiku z novostmi prestižne opreme, ki narekuje nove trende. Zato je salon tisti dragulj, v katerem res uživam.

Če bi imeli možnost – bi stanovanje opremili z umetninami svetovno priznanih umetnikov ali z izdelki domače obrti, slikami vaših otrok, ročno narejenimi izdelki lokalnih ustvarjalcev?

Opremljanje je splet različnih dejavnikov. Vsa dela umetnikov niso najbolj kompatibilna, zato sem raje pristaš kombinacije vsega. Dom je navsezadnje prostor, kjer je družina na prvem mestu in vsi dodajajo svoj pečat, včasih z ročno narejeno sliko, domačo fotografijo ali pa kakšna umetnina s potovanja. Osnova (kavč, kuhinja) mora biti skrbno izbrana. Če se v začetnem procesu ujamejo vse barvne kombinacije in velikosti, je ostalo oblikovanje precej lažje. Moram priznati, da tako kot se je spremenila kulinarika, se je izboljšalo tudi lokalno rokodelstvo.

Ali vaše trenutno delo/zaposlitev odraža tudi vašo izobrazbo ali ste se lotili povsem drugega področja? Če bi izbirali kariero danes, bi izbrali isto pot?

Moja osnovna izobrazba je lesarski tehnik in od nekdaj sem rad delal z lesom, pa tudi dizajn me je spremljal od malih nog. Kasneje sem dopolnil svoje znanje na področju notranje opreme v drugih salonih in se verjetno za kakšno drugo pot ne bi odločil. Notranji dizajn je v bistvu zanimiva 'igra', zato moje delo nikoli ni bilo monotono. Pri mojem delu me navdihuje moč kombinacije materialov, barv, raznih elementov, kot so tapete, zavese, dodatki. Moje znanje je bistveno večje kot znanje drugih posameznikov in noben dan ni enak naslednjemu. Poti zagotovo ne bi spreminjal.

Ste bolj urbani človek ali ljubitelj podeželja in narave? Kaj so plusi enega in drugega?

Zagotovo človek narave in podeželja, tam se vedno lahko sprostim. To mi omogoča, da sem danes lahko v hribih, jutri na jezeru in pojutrišnjem na morju. Slovenija je res prečudovita. Neko obdobje sem živel v najemniškem stanovanju v centru Ljubljane in trdim, da je tudi naše urbano življenje zelo kakovostno. Ljubljana je glede na velikost zelo očarljiva in lahko prehodna. Če bi moral izbirati med enim in drugim, pa raje izberem naravo.

Znate razmejiti službo od zasebnosti? Kako preživljate svoj prosti čas?

Služba je z mano do trenutka, ko parkiram avto na domačem dvorišču. Delo zahteva veliko prilagodljivosti, vsak projekt zase terja določene rezultate in kreativnost, od katere se moramo spočiti. Drugače pa preostali čas namenim družini in dnevnim obveznostim, ki jih zahteva družina.

Kaj konkretno se vam zdi trenutno problem svetovnih razsežnosti?

Težko rečem … Veliko se je spremenilo od samega covida naprej. Ko smo en del dali čez, se je pojavila vojna med Rusijo in Ukrajino in celoten svet je znova zapadel v novo krizo. Ljudje opažajo manko na številnih področjih. Internetna trgovina je še povečala svoj vpliv na posameznika. Morda bi morali stopiti korak nazaj in ceniti osnovne vrednote in potrošno živeti bolj s pametjo, bolj dolgoročno zadostiti svoje potrebe po zapravljanju. Če bomo tako nadaljevali, se bomo v zelo kratkem času kopali v smeteh in zavrženih napačnih, prenaglih nakupov. Zna biti pa pred nami novo obdobje, ki ga eni ocenjujejo kot zelo težko.

Kako bi ocenili odnose med moškimi in ženskami danes? Moški lovci in finančni skrbniki, ženske matere in gospodinje; ali kako drugače?

Tukaj sploh ne vem, če bi kaj odgovarjal … je zelo kočljiva tematika (smeh). Mnenja sem, da se je to že precej poenotilo že pred desetletji. Finančno sta oba premo sorazmerno dovolj močna in samostojna. Moški bo morda vedno ostal lovec in ne več skrbnik, kot je bilo daleč nazaj, ženska verjetno vedno manj gospodinja z vsemi čistilkami okoli sebe. Vsi vemo, da večja delovna uspešnost pomeni večjo odgovornost in časovno zasedenost. Smo v obdobju, ko je težko biti še kvaliteten partner in starš, zato morata kar oba biti sposobna delati vse.

Se je odnos človeka do hišnih ljubljenčkov v zadnjih letih na splošno spremenil oziroma ali vam družbo dela kakšna živalska duša?

Doma imamo čudovito weimaranko in si življenja brez nje ne morem zamisliti. Ona je tako kot naš prejšnji weimaranec postala enakopraven družinski član in tudi vse moje sodelavke imajo doma hišnega ljubljenčka, ki jih veselo čaka. Mislim, da pozitivno vplivajo na naše duševno stanje.