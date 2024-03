Pravo za državljana – akcija priročnikov za dedno in nepremičninsko pravo

Štiri najbolj brane priročnike o dednem in nepremičninskem pravu iz zbirke Pravo za državljana: Zakonito dedovanje, Pogodba o dosmrtnem preživljanju, Služnosti, priposestvovanja in mejne obravnave ter Najemna pogodba, je mogoče naročiti po ceni le 59,00 evra plus poštni stroški za cel komplet vseh štirih knjig! Tisti, ki bi priročnike naročili do vključno 13. marca, lahko izkoristite tudi brezplačni pravni nasvet. Naročila sprejema Inštitut za civilno in gospodarsko pravo. Tel. 01 6204 316, 051 311 505, e-pošta: icgp@siol.net, spletna stran: www.icgp.eu.