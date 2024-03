Vprašanje

Tudi mi smo prišli do tega, da ne vemo, kako prenoviti obstoječe prostore, in sicer gre za veži, kuhinjo in dnevno sobo. Zid med kuhinjo in dnevno sobo je nosilen.

V obeh vežah bi radi svetlejši prostor, vključno z menjavo vrat in poda. V prvo vežo bi želeli vključiti omaro za čevlje, v drugo pa nekaj omar za obešanje.

Pohištvo kuhinje bi menjali, vendar ne vidim možnosti za drugačno postavitev. Jedilni kot bi želeli preurediti tako, da med tednom ustreza dvema upokojencema, ob koncih tedna pa se lahko razširi za deset oseb.

V dnevnem prostoru bi imela v celoti novo pohištvo s sedežno garnituro, pri kateri naj bo za moža del, kjer lahko leže gleda televizijo, zame pa nastavljiv počivalnik – lahko kot del sedežne garniture.

Televizor je sedaj v kotu med obema oknoma.

Lep pozdrav,

Irma Jene

Odgovor

V idejni prenovi sem zasnovala dva tlorisa.

Kot je razvidno, gre v prvem za manjši gradbeni poseg, in sicer bi vam predlagala, da nekoliko zamaknete kuhinjska vrata in s tem pridobite povezan kuhinjski niz. Voda bi v tem primeru kuhinjske postavitve ostala na isti poziciji, v poenoten niz bi dodali še hladilnik in pečico, ki je prav tako kot v obstoječi kuhinji na višini. Obdržali bi kuhinjo v obliki črke L, priporočam pa jedilno mizo s stoli, le-ta bi bila lahko tudi raztegljiva, da bi bila primerna za deset oseb.

V tem idejnem tlorisu v dnevni sobi ni sprememb, saj je trenutna postavitev opreme optimalna. Morda v razmislek; lahko bi izbrali svetlejše pohištvene kose, ki bi prostor optično posvetlili.

Zračnost hodnikov bi dosegli s svetlejšimi vrati, morda v beli ali, bolje, v bež barvi in odstranitvijo stenskih oblog, ki prostor optično pomanjšajo. Če bi izbrali prvo tlorisno postavitev, vam prav tako predlagam odstranitev vrat med obema hodnikoma, saj bi s tem ustvarili zračnejši prostor z več naravne svetlobe na drugem (notranjem) hodniku.

Drugi tloris je zasnovan precej bolj idealistično in bi terjal večji gradbeni poseg.

Kuhinjo bi povečali v notranji hodnik in s tem pridobili odprt koncept kuhinje z otokom in jedilnico. Prostor bi dobil tudi več naravne svetlobe, saj bi imela jedilna miza neposreden pogled na okno iz hodnika.

Tudi pri tej opciji bi hodnik ostal nespremenjen. Kot je razvidno iz vizualizacije vhoda, bi takoj za vrati umestili ogledalo in kljukice za obešanje garderobe.

V tem primeru bi dobili nov vhod v dnevno sobo, pri katerem bi bilo treba spremeniti nosilnost stene. Gre za drugačno postavitev opreme, saj bi bila v tem primeru sedežna garnitura pod oknom, na nasprotni steni pa niša za TV, v nadaljevanju pa tudi steklena kredenca.