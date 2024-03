Zdaj pa res že leta okoljsko ozaveščeni in z znanjem podkovani strokovnjaki poudarjajo, da je treba zmanjševati porabo vode, saj bi se s tem zmanjšala pojavnost poplav, suš, onesnaževanje okolja in bi se izboljšalo blagostanje. Hude podnebne spremembe smo doživljali tudi Slovenci.

Osnovno gospodarjenje z vodo

Po zadnjih podatkih SURS je bila poraba vode v gospodinjstvih zadnjih nekaj let skoraj enaka, pri poslovnih subjektih pa večja. Gospodinjstva so porabila v letu 2022 85,6 milijona m3 vode iz javnega vodovod. V letu 2020 je Statistični urad ob svetovnem dnevu voda (22. marec) pripravil zanimivo poročilo, po katerem si lahko predstavljamo, kako je videti povprečen dan v javnem vodovodnem omrežju. Na prebivalca je načrpane 226 litrov vode, na prebivalca je v omrežju izgubljene 66 litrov vode, 160 litrov vode na prebivalca pa dobavljene končnim uporabnikom; od tega 105 litrov vode na prebivalca slovenskim gospodinjstvom. Takole je videti osnovno gospodarjenje z vodo v naši državi. In kaj znotraj tega lahko vi kot končni porabniki storite za to, da voda ne bo po nepotrebnem tekla in se po nepotrebnem trošila?

Ukrepi za prihodnost

Učinkovito upravljanje vode je ključno načelo krožnega gospodarstva, ki ga poganja oblikovanje, ki spodbuja odpravo odpadkov in onesnaževanja, kroženje izdelkov in materialov ter obnovo narave. Zagotovo. A se zaradi podnebnih sprememb vse več ljudi sooča ali se bo kmalu soočilo s pomanjkanjem vode. Po podatkih Inštituta za svetovne vire je že zdaj več kot polovica svetovnega prebivalstva vsako leto izpostavljenega tako imenovanemu vodnemu stresu. Po nekaterih ugibanjih naj bi se do leta 2050 povpraševanje po vodi po vsem svetu povečalo za 20 do 25 odstotkov. In kdor ima zemljo z vodnim virom, na njej zagotovo ni slabo. Kaj sodi med ukrepe gospodarjenja z vodo?

Prvič, zmanjšati moramo porabo vode. Drugič, vodo moramo znova uporabiti in reciklirati. In tretjič, obnoviti in regenerirati moramo naravne vodne sisteme. Zmanjševanje porabe vode se seveda začne doma, pri vsakem posamezniku, ki jo uporablja premišljeno. Za velik učinek pa se morajo spremeniti celotne industrije, torej poslovni subjekti, kar pa je veliko večji problem. Kajti okoli 70 odstotkov svetovnega odvzema podtalnice se uporablja za proizvodnjo hrane, vlaken, za rejo živine in za industrijske pridelke. Zato je v industriji ponovna uporaba vode ključni način za zmanjšanje porabe sladke vode in zagotavljanje vode za vse.

Kaj lahko storimo sami?

Razmišljanje o krožnem gospodarstvu nam kaže, da je lahko odpadna voda iz enega procesa vhodna voda v drugem. Tako kot lahko posameznik zbira deževnico, ki jo uporabi za zalivanje vrtnih rastlin, lahko vodo iz industrijskih procesov, kot je proizvodnja energije, uporabimo za namakanje.

Zaščita vodnih virov in obnova naravnih vodnih sistemov sta ključnega pomena za našo varnost preskrbe z vodo, saj zagotavljata ustrezno in odporno oskrbo z vodo ter vodne habitate za divje živali. Na VOKA najdete kup uporabnih nasvetov. Še niste priključeni na kanalizacijo in imate pretočno greznico? Ste potencialni onesnaževalec podzemne vode. Odvajanje odpadne vode je treba urediti s priključitvijo na javno kanalizacijo, kjer je to mogoče, z malimi komunalnimi čistilnimi napravami, kjer so dovoljene, oziroma z nepretočnimi greznicami.

Imate vrtiček? Ali veste, da je po izsledkih preiskav kmetijskih zemljišč in vrtičkov nemalo takih, ki so preveč gnojeni. Padavinska voda, ki ponika, spira presežna hranila, predvsem nitrate, v podzemno vodo in jo tako onesnažuje. Torej pazite, kaj uporabljate. Kam dajete embalažo nevarnih snovi? Nikar je ne odvrzite brez tehtnega premisleka. Pomislite, da bi to lahko povzročilo onesnaženje nekaj sto tisoč kubičnih metrov vode!

Neuporabljenih zdravil ne odlagajte v zabojnik za mešane komunalne odpadke in ne splakujte jih v straniščno školjko. Tehnologija čiščenja odpadnih vod na komunalnih čistilnih napravah danes ne omogoča dovolj učinkovitega odstranjevanja tovrstnih nevarnih snovi iz odpadne vode, zato se z »očiščeno« odpadno vodo te snovi izpustijo v okolje. V zbirnih centrih občani svoje odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvu in ne spadajo v hišne zabojnike, lahko odložite brezplačno. Ne odlagajte svojih odpadkov v naravi, pač pa jih odpeljite v zbirni center. Vzemite s seboj otroke – obisk zbirnega centra je lahko prav poučen.

Imate vrtino, ki ni izvedena v skladu s predpisi? Pustimo ob strani dejstvo, da ste prekršili zakon. Vsaka vrtina, ki ni registrirana in ustrezno zavarovana, predstavlja mesto, kjer je kakovost podzemne vode visoko ranljiva. Vsak lastnik neprimerno izvedene vrtine nosi veliko moralno in materialno odgovornost! *