Moštva v ligi NHL so že v fazi, kjer preštevajo točke za uvrstitev v drugi del tekmovanja. To velja tudi za kralje iz Los Angelesa, ki so hitro preboleli poraz z Dallasom in proti New York Islanders osvojili novi točki. Poraz je bil nedvomno boleč za tekmece, saj so pred tem nanizali pol ducata zmag zaporedoma, še dan pred tem so s 6:1 slavili v Anaheimu.

Tekmo v Staples Centru sta odločila Adrian Kempe z 20. golom v sezoni v osmi minuti druge tretjine in Phillip Danault v sedmi minuti zadnjega dela igre. Trevor Moore je dobri dve minuti pred koncem postavil končni izid, ko so gostje v lovu na preobrat neuspešno zamenjali vratarja s šestim igralcem v polju.

Blestel je tudi vratar Los Angelesa David Rittich, ki je šestič v karieri mrežo ohranil nedotaknjeno. Anže Kopitar je bil na ledu dobrih 18 minut in pol ter ostal brez točk. Po prostem večeru pa z ekipo iz mesta angelov odhaja na zahtevno gostovanje v St. Louis.

St. Louis je namreč visoko s 5:1 ugnal vodilno ekipo lige Boston in potrdil dobro formo. Kasperi Kapanen in Robert Thomas sta zadela v prvi tretjini, v nadaljevanju pa tudi Kevin Hayes, Brandon Saad in Aleksej Toropčenko. A med junaki domače ekipe, ki se bori za končnico, je bil tudi vratar Joel Hofer s kar 36 obrambami.

New York Rangers so dobili sosedski dvoboj z New Jersey Devils s 3:1 in po štirih porazih dosegli drugo zmago zaporedoma, s katero so potrdili prvo mesto v metropolitanski skupini.

Zelo dobro v boju za končnico kaže tudi Winnipegu, ki je ponoči s 3:0 ugnal Washington in je na tretjem mestu na zahodu in drugi v centralni skupini.