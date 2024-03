Dallas je s 37. zmago po 65 tekmah obdržal stik z ekipami, s katerimi se bori za neposredno uvrstitev v končnico, kamor pelje prvih šest mest v obeh konferencah.

Mavericks na zahodu še naprej zasedajo osmo mesto, pred njimi so peti New Orleans Pelicans (39-25), šesti Phoenix Suns (38-27) in sedmi Sacramento Kings (36-27), za njimi pa v igri za šesterico ostajajo še Los Angeles Lakers (36-30) in Golden State Warriors (34-30).

Dončić in soigralci so ponoči proti Chicagu sijajno odprli dvoboj. Prvo četrtino so dobili kar s 44:16 in postavili temelje zanesljivi zmagi. Dončić je blestel predvsem v navezi z obema centroma Danielom Gaffordom (20 točk) in Dereckom Livelyjem (22 točk). Že po prvi četrtini je imel Ljubljančan 15 točk, 7 podaj in 6 skokov.

Dončić je lahko počival

Na koncu je na parketu prebil 33:37 minute, nekoliko pa mu je šepal met za dve točki, zadel je le tri od osmih metov. Za tri točke je bil 40-odstoten (6:15), dvoboj pa je končal s 14 podajami in 12 skoki. Ob visokem vodstvu je na klopi obsedel zadnjih šest minut dvoboja.

Trener Jason Kidd je po koncu dejal, da sta odločitev o tem sprejela skupaj s slovenskim asom. »Je zrel, pravi vodja. Četudi se poteguje za vse te rekorde, je razumel položaj,« je o tem na novinarski konferenci po dvoboju dejal Kidd.

»Zanj so pomembne zmage. Za številke nisem prepričan, da mu karkoli pomenijo. Ampak ko se bo upokojil, bo pogledal nazaj in videl, da je igral na povsem drugačni ravni od ostalih,« je Dončića pohvalil njegov trener.

Slovenski as je s sedmim zaporednim trojnim dvojčkom, izenačil tretji najdaljši tovrstni niz v NBA. Več jih imata le Russell Westbrook (11) leta 2019 in Wilt Chamberlain (9) leta 1968. Ob Dončiću so jih sedem po vrsti nanizali še Michael Jordan, Oscar Robertson in Westbrook.

Dončić, ki je bil s strani lige NBA izbral za igralca tedna na zahodu, je obenem dosegel že 1142. trojko prek luže ter s tem napredoval na drugo mesto večne lestvice pri Mavericks. Na vrhu je Dirk Nowitzki s 1982.

Naslednji dvoboj Dallas čaka v noči s srede na četrtek, ko bodo gostili Golden State.