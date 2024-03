Državni svetniki so na seji konec februarja, še preden je prišlo do glasovanja o predlogu ustanovitve preiskovalne komisije o poslovanju podjetij Gen-I in Star Solar ter financiranju Gibanja Svoboda, na pobudo interesne skupine negospodarskih dejavnosti izglasovali preložitev razprave in odločanja. Pri tem se je izkazalo, da sta za preložitev glasovala tudi glavni pobudnik preiskave iz vrst SDS Andrej Poglajen in svetnik iz vrst NSi David Klobasa, ki sta nato trdila, da sta to storila pomotoma. V nadaljevanju seje je za piko na i zmedi na tla zgrmel govorniški pult.

Na nadaljevanju prekinjene seje je predsednik državnega sveta Marko Lotrič pojasnil, da je pred začetkom prejel dve vsebinsko enaki pobudi državnega svetnika Matjaža Švagana in interesne skupine lokalnih interesov. Ti so predlagali, da se predstavitev vsebine zahteve za parlamentarno preiskavo, vsebine poročila pristojne komisije za državno ureditev ter morebitnih stališč interesnih skupin opravi na seji, na kateri se bosta opravila razprava in odločanje o zahtevi, saj naj bi tako zagotovili jasnost poteka točke dnevnega reda. Predlog so državni svetniki s 35 glasovi za in nobenim proti tudi podprli. Na podlagi sprejetega sklepa bodo predstavitve v okviru predlagane zahteve za preiskavo združene z razpravo in odločanjem o predlogu zahteve na eni od naslednjih sej, je pojasnil Lotrič. Dodal je, da bodo državni svetniki o konkretni časovnici pravočasno obveščeni.

Pobudo za sprejem zahteve za odreditev parlamentarne preiskave je, spomnimo, podal državni svetnik iz vrst SDS Poglajen, uradno pa je predlog vložila interesna skupina lokalnih interesov. Namen parlamentarne preiskave je med drugim pojasniti in razjasniti vsa dejstva in okoliščine ter raziskati domnevno finančno izčrpavanje podjetja Gen-I in domnevno nezakonito financiranje volilne kampanje stranke Gibanje Svoboda za državnozborske volitve leta 2022.