Gregorjevo je bilo po starem julijanskem koledarju do 16. stoletja na dan začetka pomladi, torej 21. marca. Z uvedbo gregorijanskega koledarja, ki je na slovenskem območju v uporabi od leta 1584, pa se je pomaknil deset dni nazaj.

V nekaterih obrtniških krajih na Gorenjskem se je na predvečer gregorjevega razvila šega spuščanja različnih plovil z gorečo svečo po potokih. V sodobnosti jo ohranjajo otroci z izdelovanjem in spuščanjem hišic, gregorčkov, iz različnih materialov z gorečimi svečami v njih.

V Tržiču bodo danes na popoldanski delavnici na šoli izdelovali gregorčke, v mraku pa se bo prireditev začela v atriju občine, kjer bo obiskovalce pričakal Pihalni orkester Tržič. Gregorjev sprevod bo z baklami in lučmi krenil po Trgu svobode in Partizanski ulici proti šoli, kjer več presenečenj skupaj z gosti pripravljajo učenci in zaposleni na šoli. Gregorčke bo po Tržiški Bistrici spustilo prek 300 otrok, ki šego poznajo ne le iz pripovedovanja staršev in starih staršev, ampak jih z njo seznanjajo tudi v šoli.

Prav tako bo veselo ob bajerju v Kropi in ob potoku v Kamni Gorici, kjer bodo obudili šego kovačev. Ti so na predvečer gregorjevega spustili v vodo goreče deščice in s tem napovedali prihod daljših dni.

V sodobnem času otroci ne spuščajo deščic, ampak skrbno izdelane in osvetljene hišice iz papirja in kartona, ki so prave male otroške umetnine, so zapisali v javnem zavodu Turizem in kultura Radovljica. Tako v Kropi kot v Kamni Gorici bodo predstavili še ročno kovanje žebljev. V Kropi pa bo mogoče pokusiti kroparske dobrote.

Na Zgornji Beli pri Preddvoru obljubljajo prireditev v skladu z dediščino iz 19. stoletja, ko so se na številnih domačijah na Beli in v Bašlju ukvarjali z izdelavo žebljičkov za podkovanje čevljev, žbičarstvom. Na predvečer godu sv. Gregorja pa so spuščali gregorčke v potok Belica. Na delavnici na Petanovi domačiji bodo danes s pomočjo restavratorja gregorčke najprej izdelali, v mraku pa jih bodo spustili po potoku.

Dediščino gregorčkov je po zaslugi Staroljubljanskega zavoda za kulturo mogoče spoznati tudi v Ljubljani. Tradicionalno prireditev Pozdrav pomladi - Gregorčki bo zaradi visokega vodostaja Gradaščice tokrat pripravil v Slovenskem etnografskem muzeju, a kulturni program zaradi tega ne bo spremenjen. Otroci se bodo popoldne lahko udeležili vrste izobraževalnih in ustvarjalnih delavnic od izdelovanja barčic in origamijev iz papirja japonskega dresnika do risanja in barvanja ptic v Sloveniji.

Program bosta zaokrožili akrobatska predstava Inana in Mojce in glasbena predstava Ribiča Pepeta.