Vsaj en primer smrti med policijskim posredovanjem na leto

Prirojena srčno-žilna obolenja, vpliv prepovedanih drog, delirij, napor pri fizičnem upiranju in tako imenovana pozicijska asfiksija – zadušitev so navadno razlogi, ki privedejo do smrti ob ekstremnih dogodkih, ko policisti osumljenca umirjajo tudi s pomočjo fizične sile. V povprečju se v policijskih postopkih zgodi ena tovrstna smrt na leto.